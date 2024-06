Clip: Phóng ô tô "tát" nước trùm qua đầu 2 cô gái, tài xế gây phẫn nộ

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh sự việc được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông còn cho thấy, sau khi bất ngờ bị ô tô chạy tát nước ướt người, 2 cô gái phải dừng xe ngay lập tức.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook, trong đó, phần lớn các ý kiến bày tỏ bức xúc, chỉ trích tài xế điều khiển ô tô thiếu ý thức, thấy đường ngập nước, có người đang di chuyển nhưng vẫn phóng xe tốc độ cao, áp sát xe máy khiến nước tạt vào người 2 cô gái. Ngoài ra, sau khi xem clip, hàng chục người dùng Facebook thả biểu tượng bày tỏ phẫn nộ.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn