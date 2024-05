Lột trần thủ đoạn gây phẫn nộ của ca sĩ 9X trong vụ lái xe Bentley gây tai nạn bỏ trốn

Vụ việc nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ho Joong lái chiếc Bentley Bentayga gây tai nạn rồi bỏ trốn đã khiến dư luận xứ củ sâm phẫn nộ mới đây. Được biết, vụ va chạm xảy ra trên con đường thuộc địa phận phường Sinsa, quận Gangnam, Seoul vào khoảng 11 giờ 40 phút tối ngày 9/5. Không chỉ rời khỏi hiện trường, nam nghệ sĩ họ Kim còn bị tố thông đồng cùng quản lý cung cấp lời khai sai sự thật cho phía cảnh sát.



Tới trưa 15/5, tờ Osen đã hé lộ thủ đoạn gây phẫn nộ của Kim Ho Joong nhằm trốn tội và qua mặt cơ quan điều tra. Theo nguồn tin, nam ca sĩ sinh năm 1991 đưa quần áo của mình cho quản lý mặc rồi để người này tới đồn cảnh sát tự nhận đã lái chiếc xe gây tai nạn. Đáng nói, Kim Ho Joong đã mặc đúng bộ trang phục nói trên ở thời điểm đâm vào chiếc taxi đang đỗ trên đường.

Kim Ho Joong gây phẫn nộ vì đưa quần áo của mình cho quản lý mặc rồi để người này tới đồn cảnh sát nhận tội thay

Bên cạnh đó, tờ Osen cho biết thêm, cảnh sát đã nhắn tin yêu cầu Kim Ho Joong ra trình diện ngay sau vụ tai nạn. Thế nhưng, nam nghệ sĩ không phản hồn, còn chây ì không chịu tới cơ quan điều tra. Khoảng 2 tiếng sau vụ va chạm, quản lý tới đồn cảnh sát nhận tội thay cho Kim Ho Joong. Trong khi đó, nam nghệ sĩ họ Kim chịu lộ diện tại cơ quan điều tra sau khoảng 17 giờ đồng hồ kể từ vụ đâm xe. Kim Ho Joong ban đầu ra sức bác bỏ chuyện lái xe trong buổi tối 9/5 nhưng trong quá trình thẩm vấn, nam ca sĩ 9X cuối cùng cũng chịu cúi đầu thừa nhận.

Nam ca sĩ hứng chỉ trích vì chây ì không chịu ra trình diện sau khi gây tai nạn giao thông

Tờ Osen cho hay quản lý của Kim Ho Joong nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với cáo buộc cung cấp lời khai sai sự thật và bị triệu tập. Hộp đen trên xe của ca sĩ 9X bị thiếu thẻ nhớ nên không cung cấp được hình ảnh. Và phía cảnh sát dự định tiến hành điều tra về sự tồn tại của chiếc thẻ nhớ nói trên.

Vào sáng 15/5, bản tin thời sự của kênh truyền hình JTBC vừa công bố đoạn clip ghi lại cảnh nam nghệ sĩ sinh năm 1991 va chạm với xe taxi khi đang lưu thông trên đường. Từ CCTV có thể thấy ngay sau cú đâm, Kim Ho Joong đã điều khiển chiếc xe Bentley Bentayga hạng sang rời khỏi hiện trường và không có động thái khắc phục hậu quả cho tài xế taxi.

Nam ca sĩ lái xe rời khỏi hiện trường mà không có động thái khắc phục hậu quả cho người tài xế taxi

Trước đó, trong ngày 14/5, phía Kim Ho Joong đã chính thức lên tiếng về vụ việc: "Sau khi xảy ra tai nạn, Kim Ho Joong dừng xe trong 1 con hẻm rồi gọi điện thoại liên lạc với quản lý. Đúng vào thời điểm đó, tài xế taxi đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Người quản lý sau khi nhận điện thoại của Kim Ho Joong đã đến đồn cảnh sát và nhận mình là người cầm lái. Khi biết những việc làm của quản lý, Kim Ho Joong đã đến đồn cảnh sát trình diện. Tại đây, nam ca sĩ tiếp nhận cuộc điều tra từ phía cảnh sát, đồng thời được đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy anh ấy không lái xe trong tình trạng say rượu. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả chi tiết liên quan đến vụ việc".

Giữa tâm bão ồn ào, Kim Ho Joong vẫn đang tiếp tục thực hiện các lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước. Nam ca sĩ vừa hoàn thành buổi diễn thuộc khuôn khổ chuỗi concert Trot Baritone Classic Arena Tour ở thành phố Goyang vào hôm 11 và 12/5. Sắp tới, Kim Ho Joong sẽ tiếp tục có lịch trình biểu diễn ở thành phố Changwon vào ngày 18 và 19 tháng này.

Kim Ho Joong là 1 trong những ca sĩ nhạc trot (thể loại nhạc truyền thống) nổi bật tại xứ sở kim chi. Nam nghệ sĩ chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 22 tuổi. Trong suốt hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Ho Joong đã phát hành loạt album đạt được thành tích cao trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc như Our Family, Panorama...

Nam nghệ sĩ đã hoạt động ở Kbiz được hơn 10 năm

