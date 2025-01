Clip: Phóng hỏa không thành, tên cướp bị lửa bén vào người cháy như đuốc, vội cởi quần để sống sót

Mới đây, cảnh sát bang Victoria, Úc đã công khai đoạn video giám sát dài khoảng 30 giây, ghi lại một vụ phóng hỏa có chủ đích do hai nghi phạm đeo mặt nạ thực hiện gần một quán hamburger. Sau khi đổ chất lỏng dễ cháy, ngọn lửa bất ngờ lan lên phần dưới cơ thể của một trong hai kẻ này, khiến anh ta hoảng loạn phải cởi quần, chỉ còn mặc đồ lót và chạy trốn cùng đồng phạm.

Vụ việc xảy ra vào tối Giáng sinh 2024 tại một quán hamburger ở Melbourne. Video ghi lại cảnh hai nghi phạm mặc đồ đen, đội mặt nạ đen, mang theo một bình chứa chất lỏng và tiến đến gần cửa quán. Họ bắt đầu đổ chất lỏng xuống, nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng lên và lan ra phần dưới cơ thể của một trong hai nghi phạm, làm anh ta hoảng loạn và chạy loạn xung quanh. Dù vậy, lửa vẫn không dừng lại. Trong cơn hoảng loạn, anh ta vội vàng cởi quần dài và đồ lót để giảm thiểu vết thương, rồi cùng đồng phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tên trộm bị lửa bén vào người cháy như ngọn đuốc

Cảnh sát cho biết, hai nghi phạm này đã lên một chiếc xe van gần đó và có thể có một đồng phạm thứ ba đang đợi sẵn trong xe. Sau đó, cả ba rời đi và hiện vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đang tích cực điều tra vụ việc và công khai đoạn video để nhờ sự trợ giúp của công chúng trong việc nhận diện các nghi phạm.

