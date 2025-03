CLIP: Ô tô tông 7 xe máy của người dân đi đám giỗ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông trên xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13-10 tại Nghệ An khi xe ô tô 5 chỗ hiệu Kia Cerato lưu thông nhanh trên quốc lộ 46 hướng từ TP Vinh đi biển Cửa Lò.

CLIP ghi lại vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Khi đến xã Nghi Ân, TP Vinh, xe ô tô bất ngờ tông liên tiếp 7 xe máy của người dân đi ăn đám giỗ dựng ven đường.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô và 7 xe máy bị hư hỏng nặng, tài xế xe ô tô bị thương nhẹ.

Thời điểm tai nạn, chủ ngôi nhà đang tổ chức đám giỗ, mọi người ở phía trong nhà nên may mắn không ai bị xe ô tô tông.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao động