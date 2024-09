Clip: Người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe ô tô chạy trên đường

Ngày 7-9, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe ô tô trong lúc xe đang chạy.

Clip ghi lại người phụ nữ ngồi trên nắp capo xe ô tô

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên đội mũ bảo hiểm sau khi đứng trước đầu ô tô nói chuyện lớn tiếng, rồi bất ngờ leo lên nắp capo xe ô tô. Tài xế sau đó đã điều khiển xe chạy trên đường.

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 22 giờ ngày 6-9 trên đường Lê Thị Trung, thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sau khi người phụ nữ leo lên nắp capo, tài xế đã lái xe chạy hết đường Lê Thị Trung rồi rẽ vào đường Huỳnh Văn Lũy. Sau đó, mới dừng lại trước một căn nhà.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động