Tối 6-6, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết đang làm rõ thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh dã man.

Hành động vũ phu của người đàn ông khiến cộng đồng mạng bức xúc

CLIP Người phụ nữ bị đánh dã man tại quán ăn (Nguồn: mạng xã hội)

"Qua rà soát, công an cơ sở chưa tiếp nhận nên Công an TP Cà Mau đã chỉ đạo xác minh và làm rõ vụ việc" – nguồn tin trên thông tin thêm.

Mới đây, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi tại Cà Mau đã đăng tải đoạn clip dài 1 phút 29 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh, đá rồi dùng chiếc bàn inox đập vào người một cách thô bạo.