Clip: Người hùng cõng cô gái thoát khỏi ngôi nhà đang cháy, đập vỡ lan can cứu người

Khoảng 5h30 sáng 30/5, một đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng tại phường Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội). Ngôi nhà này là nhà ở kết hợp cho thuê trọ.

Nhận tin báo, cảnh sát đến hiện trường chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, lúc này, khói đen đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Ít phút sau, đám cháy được không chế.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, 4 người tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. 5 người khác được người dân và cảnh sát giải cứu.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Giải cứu người dân trong vụ cháy nhà trọ ở Phú Lương

Tác giả: Nhật Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn