Công an vào cuộc vụ clip shipper hành hung, túm tóc kéo lê cô gái nghi do xuống nhận đồ trễ

Camera ghi lại cảnh nam shipper hành hung, túm tóc kéo lê cô gái nghi do xuống nhận đồ trễ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 25-6, mạng xã hội lan truyền clip kèm thông tin một nữ khách hàng bị người giao đồ ăn hành hung tại khu vực vỉa hè, gần sảnh tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội).

Chỉ huy Công an phường Láng cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang xác minh. Khi có kết quả, lực lượng chức năng sẽ báo cáo công an thành phố để thông tin.

Theo nội dung được chia sẻ trên Facebook, vụ việc xảy ra ngày 23-6. Người đăng tải cho biết một nữ khách hàng đặt đồ ăn và đã thanh toán trước.

Khi đến nơi, shipper gọi điện 2 cuộc nhưng khách không nghe máy do không bắt máy. Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và gần 10 phút sau xuống nhận đồ.

Tuy nhiên khi hai bên gặp nhau, người giao hàng được cho là đã chửi bới vì phải gọi nhiều lần. Sau đó, người này bị tố cố tình hoàn thành đơn hàng trên ứng dụng nhưng không giao đồ ăn cho khách.

Khi nữ khách hàng nói sẽ phản ánh sự việc lên tổng đài, shipper tiếp tục có lời lẽ gay gắt. Khi nạn nhân đi lên, người này đã đuổi theo, túm tóc, kéo lê nữ khách hàng dưới đường và đánh vào mặt nhiều lần.

Hình ảnh từ camera an ninh được chia sẻ cho thấy sự việc xảy ra trên vỉa hè, thu hút sự chú ý của một số người xung quanh. Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: tuoitre.vn