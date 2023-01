Clip: Ném pháo xuống cống, cậu bé làm 3 nắp cống bật tung lên trời

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 10/1, tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cậu bé đang ngồi xổm trên đất rồi ném một quả pháo đang cháy vào miệng cống. Cậu bé và bạn của mình sau đó đã nhanh chóng bỏ chạy khi ba nắp cống gần đó bay lên không trung và va vào các phương tiện đang đỗ.

Ông Li, một chủ xe ô tô cho biết, ông thấy cửa và động cơ xe của mình bị hư hỏng, phí bảo trì ít nhất là 1.000 Nhân Dân Tệ.

Ngay sau đó, ông đã trình báo vụ việc với cảnh sát nhưng 2 cậu bé và người giám hộ của họ vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn