Clip: Xe buýt lật nghiêng, hất văng hàng chục người xuống đường

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại vào ngày 8/1, tại Thành phố Barddhaman, Ấn Độ.

Trong clip, một chiếc xe buýt chở nhiều hành khách đang di chuyển với tốc độ cao trên đường. Chiếc xe sau đó bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng khiến những người ngồi trên nóc xe rơi xuống đất. Một số người bị chiếc xe buýt đè trúng, số khác may mắn thoát nạn.

Chứng sự việc, những người dân có mặt ngay gần đó lập tức chạy lại tìm cách giải cứu các nạn nhân. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra khiến một người thiệt mạng, 40 người khác bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Các hành khách bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện Katwa.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn