Clip: Nam thanh niên nhảy vào chuồng trêu sư tử và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Rehan Khan, 24 tuổi, nói với người bảo vệ rằng anh ta đã mất việc và muốn chết. Ngay sau đó, anh đã nhảy vào chuồng của con sư tử đực tên Sunderam.

Các nhân chứng cho biết, nam thanh niên đã đứng trên bức tường và nhảy xuống hào nước cách chuồng sư tử khoảng 3 mét. Trước sự kinh hãi của các du khách, Khan lội qua vùng nước sâu đến đầu gối và đến chỗ khô ráo để dụ con sư tử tới.

Trong đoạn clip được một người dân ghi lại, Khan ngồi trên một tảng đá bên dưới gốc cây và cố gắng khiêu khích con vật hung dữ. Khi sư tử không phản ứng, Khan nằm xuống và di chuyển chân để thu hút sự chú ý của con vật.

Một lúc sau, con sư tử đến gần đánh hơi rồi vung chân chạm vào cánh tay của Khan. Thấy nam thanh niên đứng dậy, con vật liền lùi lại phía sau.

Các nhân chứng cho biết, nhiều du khách đã cố gắng khuyên can nam thanh niên không được vào chuồng thú dữ nhưng anh ta đã phớt lờ họ.

"Khi vào trong, anh ta tiếp tục dụ con sư tử. Nếu sở thú không can thiệp, thanh niên này có thể đã bị sư tử vồ", Zamir Alam, người cùng vợ đến thăm sở thú, cho biết.

Được biết trước đó, Khan đã lảng vảng quanh chuồng của con sư tử trong vài phút trước khi nhảy vào.

Một nhân viên bảo vệ đứng gần chuồng đã tóm lấy cánh tay của Khan nhưng anh ta đã tránh được.

Trong vòng 10 phút sau khi nam thanh niên đột nhập vào chuồng sư tử, sở thú cùng với cảnh sát đã tiếp cận khu vực bao vây, đánh lạc hướng con sư tử và kéo Khan ra ngoài.

Anh ta bị giam giữ và đưa đến đồn cảnh sát. Sau khi được kiểm tra y tế, các bác sĩ nói với cảnh sát rằng, Khan chỉ bị một vết xước trên cánh tay.

Người quản lý sở thú Riyaz Khan cho biết, nam thanh niên đã được lính cứu hỏa kéo ra ngoài bằng thang và dây thừng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn