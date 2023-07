Ngày 20-7, thông tin từ Công an phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang làm rõ trình báo của ông P.Q.T. (bác sĩ, chủ một phòng khám trên đường Trần Phú) về việc bị đánh.

Ông D.T.Đ. lao vào đánh ông P.Q.T. trước sự chứng kiến của nhiều người

Theo trình bày của ông T., trưa 15-7, con gái của ông D.T.Đ. (hàng xóm) đậu xe trước phòng khám của ông, gây khó khăn trong việc tiếp nhận bệnh nhân nên sang nhà đề nghị chuyển xe đi.

Tại đây, ông T. bấm chuông cửa nhưng không thấy ông Đ. ra mở cửa, không nghe tiếng chuông. Nghĩ chuông bị hỏng, ông T. nhấn chuông nhiều lần và đôi bên xảy ra cãi vã.

Đến chiều 17-7, khi ông T. đang khám cho bệnh nhân thì ông Đ. xông vào la lối, chửi thề và lao vào đánh 2 cái vào mặt ông T. trước sự chứng kiến của bệnh nhân.

"Tôi bị đánh choáng sưng đau vùng má phải, sung huyết mắt, phải vào viện chụp CT Scanner và thăm khám. Tôi làm đơn trình báo công an phường vào cuộc xử lý vụ việc" - ông T. nói.

Còn theo ông D.T.Đ., ông thừa nhận việc đánh ông T. là sai do bản thân không kiềm chế được vì những dồn nén, bức xúc nhiều năm liền.

Ông Đ. cũng cho rằng, ông T. mở phòng khám gần nhà mình, suốt nhiều năm khách thường xuyên đậu xe trước nhà. Để tạo điều kiện, nhiều lần ông Đ. chuyển xe đi nơi khác, chờ bệnh nhân về mới đưa ôtô về nhà. Có lần khách của ông T. tông móp xe ông.

Trưa 15-7, con gái ông Đ. đậu xe trước cửa phòng khám và ông T. sang nhà bấm chuông liên tục. Ông Đ. cho rằng rất thông cảm cho ông T. việc đậu xe của khách, tại sao con ông đậu một xíu mà ông T. không thông cảm.

"Đến chiều 17-7, xe của khách hàng ông T. đậu chắn cửa nhà nên tôi có qua gặp và không kiềm chế được nên có đánh ông này. Sự việc xảy ra tôi rất buồn vì bản thân nóng giận và tôi có sang nhà xin lỗi ông T." - ông Đ. nói.

CLIP: Một bác sĩ bị đánh tại phòng khám

Tác giả: C.Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động