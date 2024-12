CLIP: Khoảnh khắc xe máy xe con tông nhau, 2 phụ nữ nguy kịch

Chiều 14-12, cơ quan chức năng huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô con khiến 2 người nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người phụ nữ bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13 giờ 50 phút cùng ngày tại Km 119+720, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Hòa An, huyện Krông Pắk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 47B3-101.69 (chưa xác định được người điều khiển), trên xe có bà H.N.N. (SN 1955, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và bà H.S.H. (SN 1970, ngụ cùng thành phố) lưu thông theo hướng huyện Ea Kar – huyện Krông Pắk.

Khi đến đoạn đường trên, xe máy và ô tô con mang BKS: 47A-613.51 do ông V.V.T. (SN 1982, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng ngược lại bất ngờ tông nhau.

Cú tông trực diện khiến 2 phụ nữ đi xe máy văng lên cao rồi rơi xuống đường, bị thương nặng.

Ngay sau đó, người đi đường đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

CLIP: Khoảnh khắc xe máy và xe con tông nhau, 2 người phụ nữ nguy kịch

