Hai xe máy đâm nhau kinh hoàng khiến 3 người văng xa 3 mét

Bốn người bị thương, trong đó có hai người được báo cáo là trong tình trạng nguy kịch, trong một vụ va chạm xe máy ở Bardoli-Kadodara, bang Gujarat, Ấn Độ.

Trong clip, một chiếc xe máy đang băng qua đường thì bị một chiếc xe khác chạy với tốc độ cao đi tới. Cú va chạm xảy ra khiến chiếc xe máy cùng 3 người trên xe bị văng xa khoảng 3 mét.

Vụ va chạm được camera giám sát ghi lại.

Người dân địa phương đã nhanh chóng cứu những người bị thương và chuyển họ đến bệnh viện gần đó.

