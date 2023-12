Clip: Hàng trăm CĐV lao vào hỗn chiến trên sân, sếp lớn bị ném vỡ đầu

Your browser does not support the video tag.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra trong trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman ở giải vô địch quốc gia Indonesia diễn ra vào chiều 3/12. Thời điểm này, tỉ số đang là 1-0 nghiêng về PSIS Semarang.

Tuy nhiên, mâu thuẫn không xuất phát từ trên sân bóng mà từ khán đài. Vụ bạo loạn bắt đầu bằng những lời lẽ lăng mạ lẫn nhau giữa nhóm CĐV PSIS Semarang chiếm khán đài phía Tây và những người hâm mộ PSS Sleman ở khán đài phía Nam thuộc sân Jatidiri.

Do những cái đầu nóng không thể kiềm chế nên mọi việc dần trở nên mất kiểm soát và bạo động bắt đầu bùng lên.

Hai nhóm CĐV quá khích lao vào nhau để tấn công bằng vũ lực. Sau đó họ tràn xuống sân, phá phách cơ sở vật chất. Không chỉ vậy, họ còn tấn công cả sếp lớn của LĐBĐ Indonesia (PSSI). Giám đốc điều hành Yoyok Sukawi bị đánh vào đầu và cần sự chăm sóc y tế. Ông Sukawi phải khâu 8 mũi và sau đó rời sân với cái đầu rướm máu.

Sự hỗn loạn chỉ được lắng xuống khi trời đổ mưa lớn làm lạnh những "cái đầu nóng". Bên cạnh đó, những nhân viên an ninh cũng có mặt kịp thời để ngăn chặn tình hình. Sự cố vừa qua thêm một lần khiến những người làm bóng đá Indonesia thêm đau đầu vì rất nhiều lần xảy ra tình trạng bạo động trên các sân cỏ xứ vạn đảo.

Trước đó, vào tháng 10/2022, bóng đá Indonesia vừa chìm trong tang thương với vụ bạo loạn ở trận đấu giữa Arema FC và đội Persebaya Surabaya, trên sân Kanjuruhan, thành phố Malang, thuộc tỉnh Đông Java. Thảm kịch này khiến 135 người thiệt mạng.

Thế nhưng, tình trạng bạo lực trên khán đài ở Indonesia không có dấu hiệu suy giảm. Những vụ bạo loạn vẫn xảy ra bởi sự thù địch của các CLB và nhóm CĐV. Họ sẵn sàng lao vào nhau nếu như bị kích động.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

