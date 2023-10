Clip: Hai xe máy đấu đầu khiến 3 thanh niên tử vong ở Hà Giang

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Đồ Câu Bắc Quang

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip vụ lại vụ va chạm giữa hai chiếc xe máy khiến người không khỏi sợ hãi.

Cụ thể, một chiếc xe máy chở 3 nam thanh niên đang di chuyển với tốc độ cao trên đường đã va chạm cực mạnh với chiếc xe máy chở 3 khác lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả 6 người trên xe văng xuống đường, 2 xe máy hư hỏng nặng, biến dạng.

Được biết, vụ va chạm xảy ra vào tối ngày 29/9, trên quốc lộ 2, đoạn qua thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera giám sát ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ Sức khỏe và Đời sống, cú va chạm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, 3 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Tất cả các nạn nhân đều ở Hà Giang.

Danh tính các nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Thèn Văn Ph. (sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần), Nông Văn B. (sinh năm 2010, trú tại xã thôn Xuân Trường, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang).

