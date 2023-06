Clip ghi rõ cảnh người đàn ông trộm cọc tiền 20 triệu đồng

Ngày 29-6, T.T.P.T. (3SN 1985, quê Quảng Ngãi) đã đến Công an phường Hiệp Tân (quận Bình Tân, TP HCM) trình báo bị mất cọc tiền 20 triệu đồng.

Clip ghi lại vụ việc

Chị T. là chủ cửa hàng sữa trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Chiều 21-6, chị lên gác trông con nhỏ, sau ít phút xuống thì phát hiện bị mất cọc tiền 20 triệu đồng trong hộc tủ.

Trích xuất camera, chị T. phát hiện người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc đi xe đạp đến cửa hàng. Sau đó, người này vào mở tủ lấy cọc tiền, phát hiện chị xuống nên bỏ đi.

Hiện công an cũng đã trích xuất dữ liệu camera để phục vụ công tác truy xét.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động