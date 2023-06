Phẫn nộ người phụ nữ xúi con nhỏ lấy trộm điện thoại của chủ quán trà sữa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại màn dàn cảnh trộm điện thoại của tại một quán trà sữa. Đáng nói, điều khiến nhiều người bức xúc là hành vi xấu xí này lại là do người lớn xúi con nhỏ thực hiện.

Theo đó, đoạn clip do camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 17/6. Lúc này tại quán trà sữa có cặp nam nữ, chở theo 1 bé gái vào mua trà sữa.

Trong khi người đàn ông đứng chờ ngoài xe, người phụ nữ vào gọi món, thì đứa con nhỏ lại thập thò tìm cách trộm điện thoại để trong cửa hàng. Quan sát clip có thể thấy trong lúc gọi món thu hút sự chú ý của chủ tiệm, người phụ nữ được cho là mẹ của bé đã ra hiệu cho con gái đứng cạnh "ra tay" trộm đồ.

Lấy được chiếc điện thoại xong xuôi, cô bé leo tót lên sau xe bố, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận. Ai nấy đều bức xúc trước hành động của gia đình vị khách nói trên, đặc biệt là bố mẹ của bé khi xúi chính con gái mình đi trộm cắp:

"Hy vọng sớm bắt được 2 người này để cứu vớt đứa trẻ",

"Tập cho con vào đời như vậy sao",

"Người lớn làm hư con nhỏ thật là đáng buồn",...



Liên quan đến vụ việc, theo báo Dân Trí đưa tin, chị Chị Trần Liên (ngụ quận 2, TPHCM), chủ nhân đoạn clip cho biết sự việc xảy ra tại tiệm trà sữa của chị gái chị Liên vào lúc 18h50 ngày 17/6.

"Chị tôi nghĩ của đi thay người thôi, nhưng đúng là không ngờ tới. Lỡ một ngày nào đó bé gái lấy nữa, bị bắt gặp thì không biết sẽ như thế nào. Thấy bé hành động nhanh, chuyên nghiệp chắc là đã lấy nhiều lần rồi", chị Liên chia sẻ.

Tin: saostar.vn