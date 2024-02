Clip: Đang quét rác, nữ công nhân bị xe máy tông chấn thương sọ não

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 3h30 ngày 26/2, trên đường Lê Duẩn, khu vực cầu trắng thuộc phường Ea Tam, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, một nữ công nhân đang quét rác thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao tông trúng. Cú tông mạnh khiến nữ công nhân cùng người phụ nữ đi xe máy té xuống đường. Cả hai phụ nữ đều nằm bất động.

Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông đã tới giúp đỡ hai phụ nữ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Trao đổi trên Báo Giao thông, một lãnh đạo Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk xác nhận, trong lúc quét rác trên đường, bà Đinh Thị Quý (52 tuổi, công nhân quét rác) bất ngờ bị xe máy tông chấn thương sọ não, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám đốc công ty đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình để có hướng giải quyết tiếp theo.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin. vn