CLIP: Cướp trùm đầu liều lĩnh xông vào nhà dân gây án

Ngày 20-12, Công an xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết đang điều tra vụ cướp tài sản, tấn công chủ nhà.

Đồng Nai: Xông vào nhà cướp Ipad còn tấn công chủ nhà

Vào chiều 19-12, ông Phạm Văn Thăng, đang ở nhà tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ thì một đối tượng trùm kín đầu vào hỏi chiếc xe tải đậu trước cửa của ai để thuê chở hàng.

Tưởng thật, ông Thăng tính trả lời thì người đàn ông này đã đi vào trong nhà cầm chiếc iPad chạy ra ngoài. Thấy vậy, ông Thăng liền chặn lại, hô hoán.

Lúc này, đối tượng rút gậy ba toong thủ sẵn đánh ông Thăng gây chảy máu. Thấy ông Thăng chống trả quyết liệt, người trong nhà chạy ra, đối tượng đã vứt chiếc iPad và leo lên xe đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người lao động