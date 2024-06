Clip: Cầm ô đi bộ dưới mưa, 2 người bất ngờ bị sét đánh trúng

Your browser does not support the video tag.

Clip đăng tải trên mạng cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, hai người đang cầm ô đi dạo trước quảng trường nhà Ga Bắc Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, tại thời điểm sét đánh xuất hiện một lượng lớn tia lửa điện. Cả hai sau đó ngã xuống đất. Một đoạn clip khác ghi lại cho thấy một người đàn ông bị sét đánh ngồi trên mặt đất với vết thương chảy máu ở miệng và mũi.

Vào ngày 14/6, một nhân viên của Trung tâm Cấp cứu 120 của thành phố Cẩm Châu cho biết, sau khi nhận được điện thoại báo động, họ lập tức điều xe đến hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Được biết, tính mạng của những người bị sét đánh không gặp nguy hiểm.

Theo tờ The Paper, vào lúc 16h48 ngày 13/6, Đài quan sát khí tượng Cẩm Châu đã phát tín hiệu cảnh báo màu vàng về giông bão và gió mạnh: Dự kiến ​​trong 4 đến 6 giờ tới, giông bão mạnh và gió mạnh sẽ xảy ra ở đô thị Cẩm Châu và phía bắc biển Bột Hải, với sức gió trung bình đạt cấp 8 trở lên, gió giật có thể đạt cấp 10 trở lên và có thể kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, mưa lớn trong thời gian ngắn... Hãy thực hiện chống sét và chú ý đến tác động bất lợi của gió mạnh đối với các hoạt động ngoài trời và dưới nước.

Được biết, sấm sét tập trung chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, trong đó tháng 6 đến tháng 8 là khoảng thời gian có tỷ lệ sét cao. Khi có giông bão, cố gắng không ra ngoài. Nếu buộc phải ra ngoài, tốt nhất bạn nên mang giày cao su và áo mưa, chúng có thể cách nhiệt khỏi sấm sét ở một mức độ nhất định.

Đồng thời, khi có giông bão, không nên cầm ô hoặc cầm vợt cầu lông, gậy golf, cuốc v.v., để tránh bị sét đánh. Ngoài ra, khi có giông bão, có sấm sét, cố gắng không sử dụng điện thoại bởi tia lửa điện có thể truyền theo sóng điện thoại, gây nguy hiểm cho người dùng.

