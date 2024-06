Hà Nội: Sét đánh trúng, thiêu rụi toàn bộ kho hàng đồ cổ của tiểu thương chợ Vạn Phúc

Your browser does not support the video tag.

Clip: Sét đánh khiến kho chứa của tiểu thương bán đồ cổ tại chợ Vạn Phúc bị thiêu rụi

Trong sáng ngày 5/6, mưa lớn kèm hàng nghìn lượt sấm sét dội xuống đất ở khu vực Hà Nội không chỉ ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người dân mà còn gây ra những thiệt hại về cả người và của.

Sét đánh khiến kho hàng của một tiểu thương chợ Vạn Phúc cháy rụi hoàn toàn

Một tiểu thương tại ở chợ lưu niệm Vạn Phúc (Hà Đông) cho biết, vào khoảng 7 giờ, sét đánh xuống đã khiến gian hàng của anh hoàn toàn bị thiêu rụi. Theo đoạn video ghi lại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc, có thể thấy khói bốc lên khá cao.

Theo tìm hiểu, đây là cửa hàng bán đồ cổ với mặt hàng chính là đồng hồ và nhiều đồ trang trí làm bằng nguyên liệu sắt thép. May mắn vào thời điểm xảy ra vụ việc, không có người ở trong kho hàng.

Được biết, đây là kho hàng chứa nhiều đồ cổ như đồng hồ, các đồ sắt thép

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những gia đình xung quanh đã hô hoán và giúp đỡ dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã nhanh chóng có mặt sau 5 phút. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và không lan sang nhà bên cạnh. Tuy nhiên, toàn bộ kho hàng của gia đình đã gần như bị thiêu rụi.

Cũng trong sáng cùng ngày, Khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân ở Thanh Trì - Hà Nội bị sét đánh khi đang đi cắt rau ngoài đồng.

Các bác sĩ cho biết, trước khi đến bệnh viện bệnh nhân được gia đình sơ cứu ép tim tại chỗ và trên đường đến bệnh viện khoảng 20 phút. Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng ngừng tuần hoàn, được đội ngũ y bác sĩ khẩn trương cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công sau 15 phút.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang hôn mê sâu, thở máy. Tiên lượng nguy kịch.

Theo thông tin chia sẻ trên báo Sức khỏe và đời sống, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong sáng 5/6 xảy ra mưa lớn ở khu vực Hà Nội. Mưa lớn kèm theo hàng nghìn cú sấm sét dội xuống đất. Tại khu vực Hà Nội sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện. Trong đó, khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc. Theo số liệu mà ông Hoàng Đức Cường chia sẻ tại khu vực Hà Nội, từ 6-7h, cơ quan quan trắc ghi nhận có 3.513 cú sét (trong đó sét đánh xuống đất là 2.322 lần); Thời gian từ 7-8h, có 4.060 cú sét (sét đánh xuống đất là 2855 lần); Thời gian từ 8-9h, có 2.642 cú sét (sét đánh xuống đất là 1.848 lần). "Tổng cộng có khoảng 7.025 lượt sấm sét dội xuống đất trong sáng nay ở khu vực Hà Nội. Cường độ sét từ 7h40 đến 8h50 là mạnh nhất", ông Hoàng Đức Cường nhấn mạnh.

Tác giả: PV - ẢNH, CLIP: NXH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn