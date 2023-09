Clip: Bé trai 2 tuổi tự mở cửa ô tô rồi đột ngột lao ra giữa đường

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng thót tim này được ghi lại vào hôm 20/9, trên đường Jalan Melaka Pindah, thị trấn Alor Gajah, bang Malacca, Malaysia.

Cụ thể, một nữ tài xế đang dừng xe lại bên lề đường để cho con vào trường học. Trong lúc mẹ không để ý, bé trai 2 tuổi đã tự mở cửa ô tô rồi chạy sang bên đường. Trên xe khi đó còn có một bé trai 5 tuổi.

Trong clip, một đứa trẻ bất ngờ chạy cắt ngang qua đường khiến nhiều phương tiện đang di chuyển phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm. Vì phanh gấp, chiếc ô tô có gắn camera hành trình đã bị một chiếc Honda CBR 250 đâm trúng từ phía sau. Cú va chạm khiến người điều khiển mô tô bị thương nhẹ.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, trời chưa sáng hẳn và tầm nhìn bị hạn chế. Tuy nhiên, các tài xế đều dừng kịp và em bé may mắn không bị thương.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn