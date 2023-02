Clip: Bé gái che chắn cho em trai suốt 36 giờ dưới đống đổ nát

Your browser does not support the video tag.

Mariam, 7 tuổi và em trai Ilaaf, sống tại một ngôi làng ở vùng Haram, tỉnh Idlib, Syria đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng. Sau 36 giờ bị mắc kẹt, hai bé đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

"Xin hãy cứu cháu, cháu sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn", Mariam nói khi các nhân viên cứu hộ soi đèn và camera về hướng hai chị em.

"Cháu sẽ làm người giúp việc cho chú", bé gái nói trước khi nhân viên cứu hộ ân cần đáp lời "Không, cháu không cần làm vậy". Cả hai chị em sau đó đã được đưa ra ngoài một cách an toàn.

Theo CNN, Mariam đã cố dang tay để che chắn mặt em trai khỏi bụi và các mảnh vỡ. Cả hai bé đều rất dũng cảm khi không khóc.

Mustafa Zuhir Al-Sayed, cha của Mariam cho biết, gia đình anh đang ngủ thì trận động đất xảy ra. Sau hai ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đội cứu hộ đã tìm thấy gia đình anh. "Mọi người đã nghe thấy chúng tôi và chúng tôi được giải cứu, cả tôi, vợ và các con. Tất cả chúng tôi đều còn sống", anh nói.

Nhờ nỗ lực của các nhân viên cứu hộ, hàng ngàn người đã được giải cứu khỏi các đống đổ nát do động đất ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trước đó, một em bé sơ sinh cũng đã được giải cứu khỏi đống đổ nát ở miền Bắc Syria, khi dây rốn vẫn nối với người mẹ đã qua đời trong trận động đất.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn