CLIP: 30 người Indonesia bị ép sang Việt Nam làm "cảnh sát" ra sao?

Ngày 24-3, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Leaw Boon Kiat (SN 1987), Thong Joon Kin (SN 1991) và Gan Ban Lee (SN 1981, cùng quốc tịch Malaysia) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan công an đã xác định 30 người Indonesia bị "giam lỏng" tại căn nhà địa chỉ số 455 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.

Your browser does not support the video tag.

Công an TP HCM thông tin vụ việc

Các đối tượng khai nhận Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm "dịch vụ khách sạn, nhà hàng" nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam.

Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà tại địa chỉ số 455 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh và không cho ra ngoài.

Họ bị cưỡng ép thực hiện theo "kịch bản" giả danh cơ quan công tố Indonesia (công tố viên, cảnh sát), nhân viên ngân hàng..., gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã tạm giữ 2 ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động... là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người lao động