Tối 28/10, Thép xanh Nam Định tiếp đón Công an Hà Nội trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 5 V-League 2024-2025. Trận đấu khởi đầu khá thận trọng khi cả hai đội triển khai lối chơi thăm dò. Phút thứ 12, đội khách Công an Hà Nội có cơ hội mở tỉ số, nhưng cú sút của Phan Văn Đức lại dội cột dọc.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Phan Văn Đức có thêm một cú sút uy lực ở trung lộ, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh của Nam Định đã xuất sắc cản phá. Phút 37, Nam Định tưởng chừng đã mở tỉ số sau cú sút của tiền vệ Hoàng Anh, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài Đình Thịnh tham khảo VAR, do Xuân Son phạm lỗi trước đó.

CLB Công an Hà Nội thắng đậm Thép xanh Nam Định (áo trắng) tại vòng 5 V-League. (Ảnh: Minh Tú)

Đúng vào cuối hiệp một, Công an Hà Nội bất ngờ mở tỉ số nhờ pha phối hợp giữa Alan và Vũ Văn Thanh. Alan đột phá vào vòng cấm rồi căng ngang để Văn Thanh xoạc bóng ghi bàn ở cự ly gần, giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, phút 48, ngoại binh Leo Artur nhân đôi cách biệt cho Công an Hà Nội. Phút 65, Alan đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Dù được thi đấu hơn người từ phút 80 do Văn Toản của Công an Hà Nội nhận thẻ đỏ, Nam Định không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Kết thúc trận đấu, Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỉ số 3-0.

Với chiến thắng này, Công an Hà Nội đã có 8 điểm sau 5 vòng đấu và tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định vẫn đang có 7 điểm và xếp thứ 8.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn