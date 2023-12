CLB Công An Hà Nội sa thải ông Gong Oh Kyun, đón HLV Mano Polking?

Ông Gong Oh Kyun sắp bị sa thải

Sau chiến thắng vất vả 2-1 trước HAGL tại Cúp Quốc gia, 4 trận đấu ở V.League dưới thời tân HLV Gong Oh Kyun, CLB Công An Hà Nội đều không thắng (2 hoà, 2 thua). Mới nhất, nhà vô địch V.League thua 1-2 trước Khánh Hoà, đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều ở thời điểm hiện tại. Với chuỗi 4 trận chỉ hòa và thua, CAHN đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH. Hiện tại, đội bóng lực lượng vũ trang kém hai đội đầu bảng là Nam Định và Bình Dương tới 7 điểm. Điều này khiến HLV Gong Oh Kyun không còn nhận được niềm tin từ phía BLĐ CLB Công An Hà Nội.

HLV Gong Oh Kyun cùng ekip sẽ bị “treo” quyền chỉ đạo cho đến hết trận gặp Bình Dương vào ngày 26/12 tới. Người được lựa chọn thay thế ông Gong tạm thời “chèo lái” CAHN là GĐKT Trần Tiến Đại. Thay đổi về nhân sự BHL đã được thông báo đến cầu thủ CAHN tối 23/12, một ngày sau thất bại 1-2 trên sân của Khánh Hòa tại vòng 7.

Trường hợp của ông Gong rất giống với 2 HLV tiền nhiệm đã phải chia tay CLB Công An Hà Nội ở mùa giải 2023 là HLV Paulo Foiani và HLV Flavio Cruz. Cả hai cũng bị mất quyền chỉ đạo sau những kết quả không tốt của đội nhà. Người trực tiếp cầm sa bàn thay thế là GĐKT Trần Tiến Đại.

HLV Mano Polking sẽ tiếp quản ghế nóng?

Ông Gong Oh Kyun được biết tới sau thành công cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tại giải đấu trên đất Uzbekistan, nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa đội vào tứ kết với lối chơi đẹp mắt, cống hiến. Tuy nhiên, ông Gong không tái hiện được phong cách này khi dẫn dắt CLB Công An Hà Nội.

Ông Gong Oh Kyun không dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp hay đội tuyển trẻ quốc gia trong suốt hơn 1 năm qua, trước khi đến CLB Công An Hà Nội. Vị HLV này được biết đã ký 2 năm với đội bóng ngành công an, bắt đầu từ tháng 10/2023. Nhưng sau chưa đầy 2 tháng, ông đối diện nguy cơ bị sa thải.

Theo nguồn tin của Bongdaplus, rất nhiều khả năng CAHN sẽ tiếp tục có sự thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo trong thời gian tới. Lúc này, HLV Mano Polking, một gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam và chính CLB CAHN đang được cho là ứng viên sáng giá nhất được lựa chọn thay thế HLV Gong Oh Kyun. Thực tế, ban đầu HLV Gong Oh Kyun không phải phương án ưu tiên của CLB CAHN trong kế hoạch tìm “thuyền trưởng” mới.

HLV Polking là ứng viên sáng giá thay thế HLV Gong Oh Kyun ở CAHN - Ảnh: Minh Tuấn

Thời gian qua, cái tên mà họ nhắm tới là Mano Polking - cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan và từng có thời gian dẫn dắt CLB TP.HCM. Thậm chí, nhiều nguồn tin cho rằng, CAHN đã đạt thoả thuận miệng với nhà cầm quân người Đức gốc Brazil, nhưng rồi vì nhiều lý do khác nhau mà họ quyết định huỷ bỏ thương vụ để lựa chọn HLV Gong Oh Kyun.

So với HLV Gong, ông Polking được đánh giá vượt trội về mọi mặt khi có kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Đông Nam Á. Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức-Brazil cũng có thời gian ngắn dẫn dắt CLB TP.HCM ở V.Leaue 2021. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia cá tính cũng khẳng định được chuyên môn khi dẫn dắt ĐT Thái Lan giành 2 chức vô địch AFF Cup 2021 và AFF Cup 2022. Ông Polking theo đuổi triết lý chơi bóng tấn công. Điều này cũng được cho là phù hợp với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao như CAHN.

