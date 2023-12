HAGL sắp nhận viện binh từ CLB Công an Hà Nội

Theo nguồn tin của VTC News, HAGL có thể mượn 5 cầu thủ của CLB Công an Hà Nội khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa V.League 2023/2024 chính thức mở cửa. Huỳnh Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng và Hồ Ngọc Thắng là 3 cái tên đầu tiên được chọn để gia nhập CLB HAGL.

Một số cầu thủ khác mà CLB Công an Hà Nội đang cho 1 số đội bóng mượn cũng có thể chuyển đến HAGL. Đội HAGL mới đổi tên thành LPBank HAGL sau khi nhận tài trợ từ ngân hàng Bưu điện Liên Việt - cũng là nhà tài trợ cho CLB bóng đá Công an Hà Nội. Ngoài ra, doanh nghiệp này có mua quảng cáo ở sân nhà của CLB TP.HCM.

Hồ Ngọc Thắng có thể chuyển đến HAGL.

Thời điểm này, đội bóng phố núi đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng sau 2 trận hoà và 5 trận thua. HLV Kiatisak Senamuang rất cần những cầu thủ chất lượng để bổ sung cho đội hình của HAGL. Đầu mùa giải này, HAGL từng nhận một cầu thủ khác từ CLB Công an Hà Nội theo dạng cho mượn là tiền đạo Jhon Cley.

Là vua phá lưới V.League 2023 nhưng ngôi sao người Brazil thi đấu mờ nhạt và không có nhiều đóng góp cho HAGL. Trong khi đó, Đinh Thanh Bình và Martin đều chấn thương khiến cho hàng công của HAGL rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Đầu tháng 12, đã có những tin đồn cho rằng ông Trần Tiến Đại sẽ tham gia ban huấn luyện của HAGL. Tuy nhiên, ông Đại vẫn nắm quyền ở CLB Công an Hà Nội với vị trí giám đốc kĩ thuật.

Cuối tuần qua, CLB Công an Hà Nội thông báo HLV Gong Oh-kyun sẽ tạm thời "không làm nhiệm vụ" do thành tích yếu kém. Dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc, CLB Công an Hà Nội hoà 2, thua 2.

Cuối cùng, người nhận vị trí giám đốc kĩ thuật tại CLB HAGL là ông Vũ Tiến Thành. Vừa bị CLB TP.HCM cho nghỉ việc, ông Thành quyết định chuyển đến HAGL.

Bầu Đức và bầu Thuỵ kì vọng rằng ông Vũ Tiến Thành có thể nhanh chóng giúp HAGL và cá nhân HLV Kiatisak vượt qua khủng hoảng.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn