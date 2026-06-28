Chuyện gì xảy ra với chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng?

Ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng. Ảnh: Nhiệt điện Hải Phòng.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) vừa công bố thông tin bất thường về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT).

Trong đó, ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng hôm 24/6 đã ký giấy ủy quyền cho ông Đoàn Đức Toàn - Thành viên HĐQT, tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch HĐQT cho đến khi cấp có thẩm quyền chính thức phê duyệt, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định.

Ông Tạ Công Hoan cũng ủy quyền cho ông Toàn thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty có liên quan.

Thời gian ủy quyền có hiệu lực từ ngày 24/6 và hết hiệu lực khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ. Ông Đoàn Đức Toàn không được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Đáng chú ý, Nhiệt điện Hải Phòng vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong sáng ngày 24/6. Quang cảnh đại hội cho thấy không có sự hiện diện của chủ tịch HĐQT là ông Tạ Quang Hoan.

Ban chủ tọa đại hội chỉ gồm 3 lãnh đạo là ông Trần Anh Duy – Thành viên HĐQT, ông Trần Xuân Trường – Quyền Tổng Giám đốc và ông Lê Anh Tân – Phó Tổng Giám đốc.

Thông thường với sự kiện quan trọng như đại hội đồng cổ đông thường niên, việc xuất hiện của chủ tịch là rất quan trọng, trừ trường hợp đột xuất, bất khả kháng.

ĐHĐCĐ thường niên Nhiệt điện Hải Phòng sáng 24/6 không có sự xuất hiện của ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT trong ban chủ tọa. Ảnh: Nhiệt điện Hải Phòng.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 23/6 – tức trước khi diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 1 ngày, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Ông Thành là người đang giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhiệt điện Hải Phòng đang kiện toàn bộ máy lãnh đạo, sau khi doanh nghiệp có biến động nhân sự cấp cao.

Cụ thể, hôm 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Nhiệt điện Hải Phòng - để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Sai phạm cụ thể của ông Bá chưa được công bố.

Sau đó, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã phải bổ nhiệm ông Trần Xuân Trường – Phó Tổng Giám đốc giữ quyền Tổng Giám đốc tại công ty thay cho ông Bá.

Ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng đã bị bắt tạm giam vào tháng 5/2026.

Tác giả: Phương Hằng

Nguồn tin: viettimes.vn