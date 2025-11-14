Chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa: Bất ngờ giải thể dồn dập nhiều công ty, chuyện gì đang xảy ra?

Nhiều công ty liên quan chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa bị giải thể. Nhưng hiện bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh vẫn là đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp khác còn tồn tại trong hệ thống - Ảnh: Website doanh nghiệp

Mới đây, lực lượng công an và cảnh sát cơ động đồng loạt xuất hiện tại hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa ở hàng loạt tỉnh, thành. Tại nhiều cơ sở, lực lượng chức năng tiến hành thu thập tài liệu và thiết bị phục vụ công tác làm rõ vụ việc.

Ở một diễn biến khác, hoạt động kinh doanh của chuỗi thẩm mỹ viện này cũng thu hút sự quan tâm lớn khi liên tục xuất hiện nhiều thông tin nổi bật.

Dồn dập giải thể công ty liên quan đến chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai - vừa ký quyết định giải thể Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa trong thời gian gần đây (ngày 28-10), chính thức khép lại hoạt động của doanh nghiệp sau hơn 7 năm thành lập. Lý do giải thể được đưa ra là: "Hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả".

Trụ sở của công ty trên đặt tại đường Trần Huy Liệu (phường Phú Nhuận, TP.HCM). Đây cũng từng là địa điểm được Mailisa sử dụng làm cơ sở đào tạo nghề, quy tụ nhiều học viên ở các tỉnh thành đến học.

Đáng chú ý, chỉ sau đó một ngày (29-10), ông Hoàng Kim Khánh tiếp tục ký quyết định giải thể Công ty TNHH DVTM Thẩm mỹ viện Mailisa (tại Phú Quốc, An Giang mới). Lý do được nêu trong quyết định vẫn tương tự trường hợp trước: "Hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả".

Vào thời điểm khai trương cơ sở ở Phú Quốc, Mailisa mời hàng chục hoa hậu, á hậu, ca sĩ... tới chung vui, quảng cáo rầm rộ. Đồng thời giới thiệu đây là chi nhánh thứ 15 thuộc hệ thống.

Tuy nhiên, theo thông tin mới đăng vào tháng 11-2025, trên trang Facebook chính thức của Thẩm mỹ viện Mailisa (hơn 2,8 triệu người theo dõi), hệ thống hiện có tổng cộng 9 chi nhánh từ Nam tới Bắc. Trong đó TP.HCM gồm hai chi nhánh, các địa phương còn lại mỗi nơi một chi nhánh (Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Cần Thơ).

Như vậy, số liệu cập nhật mới trên Facebook cho thấy sự sụt giảm đáng kể so với thông tin trên website - nơi doanh nghiệp quảng cáo có tới 17 chi nhánh và hiện diện tại tất cả thành phố lớn.

Theo trang web của toàn chuỗi thẩm mỹ viện, ông Hoàng Kim Khánh được giới thiệu là tổng giám đốc điều hành, "người đặt nền móng định hình hệ thống Mailisa phát triển bền vững". Còn bà Phan Thị Mai (vợ) giữ vai trò tổng giám đốc, "chuyên gia thẩm mỹ trực tiếp giám sát chất lượng chuyên môn tại tất cả các chi nhánh".

Công thức hốt bạc: Vừa làm thẩm mỹ, vừa bán mỹ phẩm

Mailisa đăng tải hình ảnh một bài đăng của khách hàng trên mạng xã hội, thể hiện hóa đơn hơn 15,5 triệu đồng mua mỹ phẩm từ chuỗi thẩm mỹ viện - Ảnh: FBDN

Với hàng chục năm phát triển, Mailisa dần trở thành chuỗi thẩm mỹ viện có quy mô lớn hàng đầu cả nước, số lượng nhân viên lên đến hàng ngàn người. Doanh nghiệp cho biết phục vụ tới "16 triệu khách hàng thực tế luôn tin yêu, lựa chọn".

Mailisa hiện cung cấp nhiều nhóm dịch vụ thẩm mỹ, trải rộng từ phun xăm đến các kỹ thuật can thiệp sâu hơn. Trong đó, phun màu thẩm mỹ gồm phun chân mày, môi và mí. Mảng điều trị da tập trung vào các vấn đề phổ biến như nám, tàn nhang, đồi mồi, sẹo rỗ và mụn.

Bên cạnh đó, cơ sở còn thực hiện một số dịch vụ phẫu thuật và tiểu phẫu như: nâng cung chân mày, tạo mắt hai mí, thu gọn môi, nâng mũi, độn cằm... Ngoài ra còn có các dịch vụ làm đẹp như tiêm botox, filler, cấy meso và những liệu trình trẻ hóa, chăm sóc da chuyên sâu theo phía chuỗi thẩm mỹ quảng cáo.

Thông qua mạng xã hội, bà Phan Thị Mai nhiều lần chia sẻ rằng thay vì chỉ đi thuê các vị trí đắc địa, bà đã chủ động nỗ lực mua nhiều bất động sản để mở cơ sở thẩm mỹ. Cách làm này giúp giảm chi phí vận hành, duy trì mức giá dịch vụ hợp lý hơn.

Bà khẳng định Mailisa không thổi phồng chất lượng dịch vụ, khách hàng được dùng "hàng hiệu - giá bình dân". Nhờ đó các chi nhánh trong hệ thống thu hút lượng khách rất lớn.

Đáng chú ý, hệ thống Mailisa còn bán hàng loạt mỹ phẩm với quảng cáo được hàng triệu phụ nữ tin chọn vì chất lượng thật và giá trị thật. Trong đó có những mỹ phẩm như kem hỗ trợ cải thiện nám, tàn nhang, làm sáng, tái tạo da... được rao bán với giá từ 1,2 - 3,5 triệu đồng/bộ.

Nhiều khách hàng sau khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ còn được tư vấn mua thêm mỹ phẩm đi kèm. Ngoài kênh bán trực tiếp tại chi nhánh, hệ thống còn bán hàng qua các nền tảng online và thường xuyên livestream trên Facebook, TikTok… Những buổi phát trực tiếp này thu hút lượng lớn người xem, khách hàng chủ yếu là nữ.

