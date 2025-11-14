Công an đề nghị cung cấp hồ sơ hành nghề của thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An

Chiến sĩ cảnh sát cơ động mang tài liệu, máy móc từ thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An lên ô tô chiều 13-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 14-11, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết đơn vị này đang tập hợp hồ sơ hành nghề của thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An cho Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Cán bộ công an đã làm việc trực tiếp với các phòng chuyên môn của Sở Y tế Nghệ An để tìm hiểu hồ sơ, quá trình hoạt động của thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An.

Theo một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, đơn vị này có cấp phép hai hạng mục cho thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An gồm: Phòng khám da liễu và Phòng khám thẩm mỹ. Trong quá trình hoạt động, đơn vị chức năng của Sở Y tế đã đến kiểm tra chuyên môn.

Tuy nhiên cơ sở này chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hoạt động chuyên môn.

Trước đó, từ 8h sáng 13-11, lực lượng chức năng, cảnh sát cơ động có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 132 Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng mang nhiều thùng tài liệu, máy móc từ cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An lên xe ô tô và rời đi.

Thẩm mỹ viện Mailisa tại tỉnh Nghệ An khai trương vào tháng 11-2023 với sự xuất hiện của dàn siêu xe diễu hành trên đường phố Vinh và đêm nhạc quy tụ nhiều ca sĩ, á hậu và hoa hậu.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ