Chung Nguyen Do về Việt Nam sau 3 chặng bay: ‘Hy vọng sớm lên ĐT Việt Nam’

Chung Nguyen Do sinh ngày 23/5/2005 tại thủ đô Sofia của Bulgaria, có bố mẹ đều là người Việt Nam. Nhiều nguồn tin khẳng định anh đã có quốc tịch Việt Nam. Năm 2011, Chung Nguyen Do gia nhập học viện trẻ của CSKA Sofia lúc mới 6 tuổi. Một năm sau, anh chuyển sang học viện của Slavia Sofia, bắt đầu hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp từ đây. Ban đầu, Chung Nguyen Do thi đấu ở vai trò thủ môn, nhưng sau đó chuyển sang đá tiền vệ vì muốn tận hưởng trận đấu nhiều hơn. Chung Nguyen Do có trận ra mắt chuyên nghiệp trong khuôn khổ giải VĐQG Bulgaria vào ngày 13/1/2023, trong trận đấu với Pirin Blagoevgrad. Kể từ đó, tiền vệ 19 tuổi này từng bước trở thành cái tên quen thuộc trong đội hình của Slavia Sofia. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn 1m75, song Chung Nguyen Do được đánh giá là mẫu tiền vệ khá kỹ thuật và bền bỉ. Anh có khả năng thu hồi bóng, đánh chặn, kéo bóng, chuyền và sút xa rất tốt.