Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 19 Nghị quyết

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 33 – kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quản lý điều hành ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo thống nhất, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ báo cáo tóm tắt nội dung các Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 33

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết. Trong đó có 08 Nghị quyết quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương giai đoạn 2026 - 2030; chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội; 04 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp - môi trường và 02 Nghị quyết thuộc lĩnh vực tư pháp; 11 Nghị quyết cá biệt liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp – môi trường, ngân sách, đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia...

Cụ thể, HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 bổ sung cho ngân sách tỉnh Nghệ An để đầu tư trở lại theo quy định tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội. Theo đó, bổ sung cho ngân sách tỉnh số tiền là 52 tỷ đồng để đầu tư trở lại theo quy định tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội cho dự án “Xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đi đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) với Quốc lộ 48E".

HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương với nội dung: Điều chỉnh giảm kế hoạch 06 dự án, số vốn 33,297 tỷ đồng; điều chỉnh tăng kế hoạch 02 dự án, số vốn 33,297 tỷ đồng.

Về Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương giai đoạn 2026 – 2030 với nội dung như sau: Giai đoạn 2026 - 2030, ngân sách xã Đô Lương được hưởng tối đa 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng trên địa bàn xã để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, thiết yếu thuộc danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua danh mục 08 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 466,09 ha đất, hiện trạng gồm: 51,93 ha đất trồng lúa; 38,23 ha đất rừng sản xuất; 9,1 ha đất rừng phòng hộ và 366,83 ha đất khác...

HĐND tỉnh cũng quyết nghị điều chỉnh giảm tổng kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 đã phân bổ tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND số tiền hơn 9,762 tỷ đồng để trả về ngân sách Trung ương; đồng thời, điều chỉnh phân bổ cho các đơn vị xã, phường (sau sáp nhập) với tổng kinh phí hơn 326,385 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung triển khai đồng bộ để các Nghị quyết vừa được thông qua phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, bảo đảm công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, từ nay đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 không còn nhiều; khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung rất quan trọng. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, đảm bảo đúng quy trình, quy định; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo phân công. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt cho công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo phân công đảm bảo chất lượng; rà soát kỹ các dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực sau thẩm tra, tiếp thu, giải trình của các cơ quan chủ trì soạn thảo trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Hướng đến kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thầy giáo, cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành giáo dục trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.

Danh mục các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 33-kỳ họp chuyên đề 1. Nghị quyết phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 bổ sung cho ngân sách tỉnh Nghệ An để đầu tư trở lại theo quy định tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội; 2. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương; 3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thuỷ sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 4. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; 6. Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Đô Lương giai đoạn 2026 – 2030; 7. Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 8. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 9. Nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; 10. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là xã Mậu Thạch, tỉnh Nghệ An); 11. Nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 12. Nghị quyết phân bổ kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; 13. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 (đợt 2); 14. Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024 cho các đơn vị, địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp; 15. Nghị quyết điều chỉnh phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/6/2025 của HĐND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 cho các đơn vị, địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp. 16. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 (đợt 3) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 17. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội ngoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 18. Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp mà Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã; 19. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

