Chú trọng kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG 1719 ở Nghệ An

Trường PTDTBT THCS Quỳ Hợp được đầu tư khang trang nhờ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Ảnh: An Yên



Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021-2025, được tỉnh Nghệ An triển khai với nhiều dự án phát triển hạ tầng dân sinh như đường giao thông, cầu cống, thủy lợi, trường học, trạm y tế ở các bản làng vùng đồng bào DTTS và miền núi. Xã Châu Bình đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Nhưng hơn cả nguồn vốn đầu tư, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, MTTQ và người dân trong việc giám sát chặt chẽ thi công, thực hiện dự án đã nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm chất lượng công trình.

Ông Phan Bá Chiến, Người có uy tín bản Kẻ Tằm chia sẻ, khi tuyến đường giao thông mới xây dựng xảy ra hiện tượng nứt nẻ, sụt lún, tôi kịp thời báo cáo Ban Quản lý bản để đề nghị nhà thầu sửa chữa kịp thời. Đến nay, vị trí hư hỏng đã được sửa sang, đáp ứng đúng nhu cầu dân sinh.

Không chỉ ông Chiến, nhiều già làng, trưởng bản cùng các thành viên ban giám sát cộng đồng ở các thôn, bản trên địa bàn tỉnh đã trở thành “tai mắt” giúp theo dõi sát tiến độ, chất lượng dự án. Họ chủ động phản ánh những bất cập và cùng chính quyền địa phương kịp thời khắc phục, bảo đảm lợi ích lâu dài cho đồng bào DTTS.

Tại xã Môn Sơn, Chương trình MTQG 1719 tập trung đầu tư các dự án phục vụ đồng bào Đan Lai như hệ thống kè chống sạt lở, bến đò dân sinh, công trình nước sinh hoạt tập trung, hệ thống điện sinh hoạt. Ban công tác Mặt trận các bản thường xuyên làm việc với đơn vị thi công, trao đổi giải pháp để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn, ông Lương Đình Việt nhấn mạnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng MTTQ luôn đồng hành, chỉ đạo chặt chẽ công tác giám sát dự án. Từ những ý kiến thực tiễn về mặt bằng nâng cấp tuyến đường bản Khe Búng, chúng tôi đã chủ động đề xuất điều chỉnh, quan tâm bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Về công tác quản lý và giám sát dự án cấp tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá toàn diện từ đầu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giám sát được thực hiện định kỳ 3 tháng, 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. Các sở, ban, ngành, bên cạnh vai trò chính trong chỉ đạo triển khai, còn phối hợp chặt chẽ với MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia giám sát tại cơ sở. Đoàn liên ngành kiểm tra liên tục được thành lập nhằm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, quy chuẩn kỹ thuật và sử dụng vốn hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo trực tiếp làm việc với nhiều dự án, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG 1719 tỉnh Nghệ An cùng MTTQ tỉnh tích cực tổ chức kiểm tra liên ngành, phối hợp với chính quyền, các trưởng bản, già làng và cộng đồng theo dõi sát sao quá trình triển khai dự án. Qua các lần kiểm tra, nhiều kiến nghị nhằm tập trung đầu tư trọng điểm, không dàn trải dự án được gửi lên cấp trên để điều chỉnh phù hợp.

Nhấn mạnh vai trò công tác giám sát của MTTQ và nhân dân, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề cao việc trao quyền làm chủ cho cộng đồng đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền cho các chủ dự án cấp xã. Bên cạnh giải pháp kiểm tra, giám sát, tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, tuân thủ quy định về đấu thầu và quản lý vốn. Công tác giám sát không chỉ góp phần tránh thất thoát, tham nhũng, sai phạm mà còn giúp đẩy nhanh tiến độ, khắc phục kịp thời những tồn tại, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Bằng sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành và lợi thế giám sát từ cộng đồng, Chương trình MTQG 1719 tại Nghệ An đang lan tỏa những kết quả tích cực, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tác giả: Thanh Thu

Nguồn tin: daidoanket.vn

