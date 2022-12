Chủ tịch xã giải thích lý do cụ bà 66 tuổi khuyết tật bị cắt trợ cấp

Mới đây, ông Nguyễn Đình Tâm (70 tuổi), xóm Hồng Sơn, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã viết đơn gửi sở Thương binh xã hội tỉnh Nghệ An về việc em gái của ông bất ngờ bị địa phương cắt trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật mà không rõ lý do.

Theo nội dung đơn, em gái ông là bà Nguyễn Thị Tình (66 tuổi) là một người tàn tật bẩm sinh. Do từ lúc sinh ra đã không bình thường, nhận thức rất kém, bà Tình không có chồng con, vì vậy ông Tâm phải đưa về nhà chăm sóc. Từ nhiều năm qua, bà Tình được Nhà nước cho hưởng trợ cấp hàng tháng, gần đây tăng lên mức 540 nghìn/tháng.

Tuy nhiên, năm 2021, UBND xã quyết định cắt trợ cấp của bà Nguyễn Thị Tình. Điều đáng nói là gia đình ông Tâm không rõ lý do việc em gái bị cắt chế độ.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ cho biết, việc cắt trợ cấp đối với bà Nguyễn Thị Tình là quyết định của hội đồng xã.

“Do có chỉ đạo rà soát các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, nên xã đã thành lập hội đồng rà soát, xác định bà Nguyễn Thị Tình ở mức độ khuyết tật nhẹ. Vì vậy, theo quy định không được hưởng chế độ trợ cấp”, bà Khuyên nói.

Chủ tịch xã cho biết, hội đồng của xã chấm theo biểu điểm của Chính phủ, trong hội đồng có bác sĩ. Về việc này, chính quyền xã cũng đã giải thích rõ với gia đình bà Nguyễn Thị Tình.

“Hội đồng gồm nhiều người, mỗi người 1 phiếu điểm, cộng lại thì xác định bà Tình khuyết tật ở mức độ nhẹ. Nếu người dân, đối tượng nhận thấy không thỏa mãn thì có thể đi giám định y khoa. Việc này địa phương cũng đã báo cáo với UBND huyện Tân Kỳ rồi”, bà Khuyên nói.

Về việc này, ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết, qua kiểm tra thì hội đồng rà soát của UBND xã Tân Hợp làm việc theo đúng quy định, việc chấm điểm xác định bà Tình ở mức độ khuyết tật nhẹ nên không được hưởng chế độ trợ cấp.

“Gia đình bà Tình đúng là trường hợp khó khăn, vì vậy UBND huyện Tân Kỳ đã yêu cầu UBND xã Tân Hợp kiểm tra, rà soát và tìm cách giúp đỡ đối với trường hợp này”, ông Giáp nói.

