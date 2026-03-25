Chân dung Vũ Ngọc Tý - Tổng Giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV lừa đảo số tiền đặc biệt lớn

Trong giới kinh doanh ký gửi kim loại quý tại Thanh Hóa và Hà Nội thời gian qua, cái tên Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1985, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) nổi lên như một doanh nhân thành đạt. Với vai trò là người đứng đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV (Công ty ATV), đối tượng này thường xuyên xuất hiện với hình ảnh đạo mạo, tự tin.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra mới nhất từ Công an TP. Hà Nội, "Vũ Tuấn Anh" thực chất là tên gọi khác của Vũ Ngọc Tý. Đằng sau vẻ ngoài lịch lãm và những lời hứa hẹn về lợi nhuận là một kế hoạch huy động vốn trái phép được dàn dựng công phu suốt từ năm 2023 đến năm 2024.

Thủ đoạn "mượn danh" Ngân hàng Nhà nước

Báo Người lao động đưa tin, để lấy lòng tin của khách hàng, Vũ Ngọc Tý đã không ngần ngại tung ra những thông tin gian dối mang tính "bảo chứng" cao. Đối tượng khẳng định Công ty ATV đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép kinh doanh vàng hợp pháp.

Chiêu trò tinh vi: Tý đánh vào tâm lý an toàn của người dân bằng cách cam kết mỗi khách hàng khi ký hợp đồng ký gửi vàng bạc sẽ được cấp một "Sổ gửi vàng". Điều đáng nói, đối tượng này rêu rao rằng số vàng và sổ gửi này đều chịu sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Vũ Ngọc Tý. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Chính sự mập mờ giữa pháp nhân doanh nghiệp tư nhân và cơ quan quản lý Nhà nước đã khiến nhiều nhà đầu tư lầm tưởng rằng dòng vốn của mình được Nhà nước bảo hộ, từ đó xuống tiền đầu tư với số lượng cực lớn.

Thực tế, toàn bộ hệ thống ký gửi vàng của Công ty ATV chỉ là một "vòng xoáy" huy động vốn không có cơ sở pháp lý. Thay vì đưa tiền vào kinh doanh thực tế, Vũ Ngọc Tý đã sử dụng pháp nhân ATV để thực hiện hành vi lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhằm hợp thức hóa các giấy tờ giả mạo.

Thông báo khẩn cho các nạn nhân

Theo tờ Thanh Niên, để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản, Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân đã tham gia ký hợp đồng, nộp tiền cho Vũ Ngọc Tý (Vũ Tuấn Anh) hoặc Công ty ATV cần lưu ý:

Địa điểm trình báo: Phòng Cảnh sát kinh tế, số 382 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Liên hệ trực tiếp: Cán bộ thụ lý qua số điện thoại 099.329.7726.

Thời hạn cuối: Trước ngày 31-3-2026.

Sau thời hạn này, các quyền lợi liên quan có thể sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết theo quy trình tố tụng.

Tác giả: Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn