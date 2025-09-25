Chủ tịch UBND uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng công bố giá xây dựng trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng; chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thời hạn uỷ quyền từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/2/2027. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xác định hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực xác định các thông tin về giá xây dựng tại Quyết định này trình người có thẩm quyền công bố theo quy định. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được uỷ quyền.

Sở Tài chính thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí hàng năm để Sở Xây dựng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; đồng thời bãi bỏ Công văn số 1341/UBND-CN ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh và Công văn số 7544/UBND-CN ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn