Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 02/2025

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh sáng 17/02/2025

Bà Trần Thị Liên (đại diện cho 41 hộ gia đình) kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho 41 hộ gia đình sinh sống tại Khu tập thể Xí nghiệp 20C, tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tiếp bà Trần Thị Liên trú tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh (đại diện cho 41 hộ gia đình) kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho 41 hộ gia đình sinh sống tại Khu tập thể Xí nghiệp 20C, tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng để ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến báo cáo tình hình và hướng giải quyết kiến nghị của công dân

Được biết, Khu tập thể Xí nghiệp may 20C, khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng là khu nhà ở gia đình và các dãy nhà tập thể của cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần may 20C - là đất quốc phòng, do Công ty Cổ phần X20, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng. Khu đất này đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 và giao cho UBND thành phố Vinh quản lý đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thì khu đất đã được điều chỉnh từ đất quốc phòng sang đất ở dân cư; UBND thành phố Vinh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết chia lô đất ở dân cư tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng.

Đại diện Công ty Cổ phần X20 đề nghị các cơ quan, ban, ngành chung tay cùng với Xí nghiệp để giải quyết nhu cầu của người dân

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp Công dân tỉnh Thái Minh Tuấn đề xuất hướng giải quyết kiến nghị của công dân: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân gắn với thực hiện dự án chỉnh trang đô thị

Lãnh đạo UBND Thành phố Vinh cho biết đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vì có giấy tờ về việc được Xí nghiệp may 20C cho mượn đất để xây dựng nhà ở.

Hiện có 41 hộ là cán bộ, công nhân viên may mặc của Công ty đang sinh sống trên 5 dãy nhà cấp 4, nhà tập thể được Công ty xây dựng từ năm 1983; 21 hộ dân sinh sống trên khu đất này từ năm 2014 và trả tiền thuê nhà theo định kỳ.

Hiện nay, các dãy nhà tập thể, công vụ này đã xuống cấp, nên không đảm bảo an toàn, đặc biệt vào mùa mưa bão nên các hộ gia đình, cá nhân đã nhiều lần có đơn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quá trình giải quyết, trên cơ sở Thông báo số 263/TB-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh, UBND thành phố Vinh đã giao cho UBND phường Hưng Dũng lập dự án đầu tư hạ tầng về khai thác quỹ đất tại đây và làm công tác giải phóng mặt bằng để giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện nay, UBND thành phố Vinh đang gặp vướng mắc liên quan đến việc xác định nguồn vốn, kinh phí để thực hiện dự án.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt nêu quan điểm và căn cứ pháp lý để giải quyết kiến nghị của công dân

Theo Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt, trong thời gian tới đề nghị UBND thành phố Vinh căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 142 và Điều 140 của Luật Đất đai năm 2024 để kiểm tra, rà soát xác định thời gian, nguồn gốc sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Liên và các hộ dân theo hướng giải quyết cho các trường hợp được giao đất trái thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Phát biểu kết luận nội dung vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định việc 24 hộ dân ở khu tập thể của Xí nghiệp C20 đã được UBND thành phố Vinh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vì đầy đủ hồ sơ pháp lý đúng theo quy định tại thời điểm giải quyết.

Để giải quyết kiến nghị của công dân, các ngành, đơn vị liên quan cần phải phối hợp với nhau để tìm ra giải pháp giúp các hộ dân có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở khi đã có thời gian dài được thuê để sinh sống và làm việc tại khu đất này.

Về vụ việc này, UBND tỉnh đã có Thông báo số 263/TB-UBND ngày 18/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Vinh và các Sở, ngành, liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung đã được kết luận để thực hiện các bước tiếp theo khi giải quyết kiến nghị của các hộ dân. Về phía UBND thành phố Vinh cần rà soát, phân loại các đối tượng liên quan để xử lý theo thẩm quyền. Sở TN&MT tiếp tục hướng dẫn thành phố Vinh thực hiện...

Khẳng định nội dung kiến nghị của công dân không phải là vì cơ quan nhà nước làm sai mà vì giải quyết trên cơ sở nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương phải vào cuộc một cách trách nhiệm để sớm có phương án giải quyết; đến cuối tháng 3/2025, UBND thành phố Vinh phải có phương án giải quyết kiến nghị của công dân để từ đó thực hiện các bước tiếp theo về lộ trình cụ thể...

Quá trình giải quyết kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Vinh phối hợp với Công ty X20 kiểm tra chất lượng công trình nhà ở khu tập thể để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống tại đây.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tiếp bà Nguyễn Thị Hạnh (Con gái bà Nguyễn Thị Hợi được bà Hợi ủy quyền) kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 114, tờ bản đồ số 03, khối Xuân Bình, phường Nghi Đức, thành phố Vinh có nguồn gốc trước năm 1980 của gia đình bà.

Công dân Nguyễn Thị Hạnh trình bày nội dung kiến nghị

Cụ thể, gia đình bà có thửa đất số 170 tờ 01 (nay là thửa 114 tờ 03) thuộc xóm Xuân Bình, xã Nghi Đức, thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 đã được UBND xã Nghi Đức tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 và hoàn tất việc xử lý từ tháng 3/2024 nhưng do sức khoẻ nên sau đó chưa nộp lên UBND thành phố Vinh để xử lý trước ngày 01/8/2024. Nay bà đề nghị xử lý hồ sơ theo quy định chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 256 Luật Đất đai 2024.

Tuy vậy, theo ý kiến của Sở TN&MT và của các ngành, đơn vị có liên quan mặc dù hồ sơ của bà Hợi đã được nộp hợp lệ trước ngày 01/8/2024 nhưng bản chất đây là trường hợp đất không có giấy tờ đề nghị xác định lại diện tích đất ở trước năm 1980 bởi vậy không có cơ sở để giải quyết bản chất.

Để tháo gỡ vướng mắc và giải quyết nguyện vọng của gia đình bà Nguyễn Thị Hợi, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chỉ rõ, công dân phải có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 để chứng minh. Vì vậy, UBND phường Nghi Đức, thành phố Vinh và Sở TN&MT tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cho công dân. Rà soát, tìm kiếm hồ sơ lưu trữ liên quan đến thủ tục cấp đất trước đây để làm căn cứ xử lý các bước tiếp theo. Quan điểm của chính quyền tỉnh, thành phố và các ngành sẽ hỗ trợ tối đa cho gia đình bà Nguyễn Thị Hợi nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân nhưng phải đảm bảo và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

