Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và yêu cầu trong quý IV các Sở, ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực để năm 2023 đạt được kết quả cao nhất

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Đ/c Phạm Hồng Quang – Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong thời gian tới

Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương trong tỉnh

Đ/c Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban quý II, phiên họp thường kỳ tháng 8 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 8/2023; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị.

Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến tại phiên họp đó là làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, từ đó, đưa ra các giải pháp để vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực mà ngành, địa phương phụ trách trong những tháng cuối năm 2023.

Là địa phương được xác định cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh, qua nghe báo cáo của thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị 2 địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm đi qua địa bàn.

Với huyện Tân Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bên cạnh thực hiện tốt các nguồn vốn đầu tư công khác, huyện cần tập trung thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Đ/c Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị các huyện rà soát, thúc đẩy phòng trào xây dựng NTM để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 về số xã đăng ký về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác ứng phó với mùa mưa lũ, nhất là rà soát, kiểm tra các công trình ách yếu; rà soát các dự án chăn nuôi trên địa bàn; quan tâm đến vấn đề nước sạch và rác thải nông thôn trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị nghiên cứu chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; quan tâm nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm OCOP; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn

Tiếp tục tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã điểm lại những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đặc biệt trong thu hút đầu tư từ nước ngoài tiếp tục là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội với số vốn thu hút hơn 1,2 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả, nhất là công tác chăm lo cho đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm có hai việc lớn tỉnh đã làm được đó là Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và được Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt với sự tham gia của hơn 42 nghìn đại biểu, tạo được không khí và sức lan tỏa mạnh mẽ, động lực ngay từ khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết. Hi vọng và tin tưởng với tầm quan trọng của Nghị quyết, những cơ chế, chính sách đặc thù được bổ sung để thực hiện Nghị quyết sẽ giúp Nghệ An sớm đạt được mục tiêu đề ra. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã hoàn thành việc trình các nội dung tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trong đó lực lượng Công an tỉnh vừa qua đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi thư khen ngợi vì đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới về địa bàn tỉnh.

Điểm lại những khó khăn, tồn tại đã được nêu trong báo cáo, cũng như được đại biểu chỉ rõ tại phiên họp, trong đó liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân thấp, không có chuyển biến sau hội nghị giải ngân vốn đầu tư công UBND tỉnh tổ chức trước đó, tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư; đồng thời yêu cầu nghiêm túc thực hiện báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công của UBND tỉnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong quý IV - thời gian có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu trong năm 2023, thống nhất với 10 nhóm vụ, giải pháp được Sở KH&ĐT đề ra trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành cao nhất mục tiêu; cần có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Trong đó, cần tập trung vào việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI đang triển khai thực hiện các dự án nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả để đóng góp tăng trưởng của tỉnh; đồng thời khuyến khích và thúc đẩy hoạt động tiêu dùng.

Chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư, các ngành tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 3 Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đạt chỉ tiêu tối thiểu 95% như đã cam kết.

Tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, nhất là các ngành KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT hỗ trợ các địa phương trong quá trình giải quyết vướng mắc liên quan đến ngành mình.

Đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở chủ trì phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG.

Đối với Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, thời hạn sắp hết, đề nghị Sở KH&ĐT rà soát để thực hiện điều hòa vốn, đồng thời tham mưu điều chuyển vốn của năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cùng với việc tập trung giải ngân vốn đầu tư năm 2023, các ngành, địa phương và chủ đầu tư cần chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và Cục Hải quan rà soát kỹ và xác định được các khoản thu, nhất là các khoản thu có thể bù đắp được; kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong thực hiện thu từ đấu giá sử dụng đất.

Đối với chi ngân sách nhà nước, cần chặt chẽ, chi trên khả năng thu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính ngân sách. Mặt khác, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhất là công tác an sinh xã hội để người dân có cuộc sống tốt hơn về cả vật chất và tinh thần. Ngành Y tế quan tâm đến việc phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch đau mắt đỏ đang bùng phát trên địa bàn hiện nay. Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, thực hiện quản lý tốt việc thu chi đầu năm.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm, trong dịp này, Ngành LĐTB&XH cần tổ chức Tết trung thu cho trẻ em đầm ấm, vui tươi, thiết thực...

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10

Đi vào một số nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành cần chuẩn bị nội dung cho kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh diễn ra trong tháng 10.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh; tham mưu phương án công bố Quy hoạch tỉnh; tham mưu đề xuất bổ sung cơ chế đặc thù theo tinh thần Nghị quyết 39. Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức tốt Hội nghị hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10.

Ngoài ra, các ngành, địa phương liên quan phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức kỷ niệm 55 Chiến thắng Truông Bồn. Các ngành, các địa phương chủ động phương án phòng chống bão lụt ngay từ lúc này.

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số; thực hiện cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, tránh có dư luận gây phiên hà cho doanh nghiệp, người dân.

Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Ở lĩnh vực đảm bảo quốc phòng an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an toàn giao thông; yêu cầu quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt quy định đã uống rượu bia không lái xe.

Các ngành, địa phương chủ động trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở.

Một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng trong quý IV – thời gian quyết định cho việc hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các Sở, ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ để đạt được kết quả cao nhất.

Trong phiên họp sáng nay, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua nội dung: 1. Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp hạng Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 2. Dự thảo Quyết định bãi bỏ một phần Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh 3. Dự thảo Quyết định bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với đá Granite vào Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 71/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 4. Dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030. 5. Dự thảo Quyết định quy định về phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

