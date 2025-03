Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm việc với Uỷ ban Nhà nước về Du lịch, nước Cộng hoà Tatarstan

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về Du lịch, Cộng hòa Tatarstan đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; và đặc biệt đây là dịp trở lại thăm Nghệ An sau 10 năm của ông Sergey Ivanov kể từ lần đầu tiên đến với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2014.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Thông tin đến Đoàn công tác về những nét khái quát và một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2024, đặc biệt, giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam, với lịch sử lâu đời và truyền thống văn hóa phong phú, tự hào là nơi có nhiều di tích, di sản văn hóa. Nghệ An có địa hình tự nhiên đa dạng gồm cả rừng núi, đồng bằng, biển và hải đảo với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Nổi bật là hệ thống rừng nguyên sinh ở khu vực phía Tây Nghệ An, hình thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới lớn nhất Đông Nam Á đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Bờ biển Nghệ An dài trên 82 km, phẳng, cát trắng mịn, môi trường trong lành, thích hợp cho sự phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, chữa bệnh với nhiều bãi tắm đẹp như Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập, Diễn Thành…

Nghệ An còn là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, quê hương của các bậc anh hùng, hào kiệt. Nổi bật là Khu di tích lịch sử Kim Liên - Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá thế giới.

Một điểm thuận lợi trong du lịch là con người Nghệ An rất thân thiện, hiếu khách...

Với những tiềm năng lợi thế về du lịch của tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn ông Sergey Ivanov trên cương vị là Chủ tịch Uỷ ban Nhà nước về Du lịch, Cộng hoà Tatarstan sẽ tập trung truyền thông, giới thiệu hình ảnh con người, văn hóa, sản phẩm du lịch của Nghệ An đến người dân và tổ chức của Cộng hoà Tatarstan nói riêng và Liên bang Nga nói chung.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Đồng thời kết nối, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, khảo sát, đầu tư trong lĩnh vực du lịch tại Nghệ An, nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch giữa hai bên trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tin tưởng rằng Cộng hoà Tatarstan có nhiều nhà đầu tư, đơn vị lữ hành có kinh nghiệm sẽ sang thăm, ký kết với các đơn vị lữ hành ở Việt Nam cũng như Nghệ An. Thông qua hợp tác phát triển về du lịch sẽ kết nối tìm hiểu tiềm năng lợi thế mở ra hướng hợp tác về kinh tế - xã hội. Nghệ An có lực lượng lao động có tay nghề lớn của cả nước, các nhà máy ở Cộng hoà Tatarstan có thể nghiên cứu đưa phân hiệu dây chuyền 2 về sản xuất ở Nghệ An. Đây cũng là hướng đi cho xuất khẩu hàng hóa của Cộng hoà Tatarstan.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Uỷ ban Nhà nước về Du lịch, Cộng hoà Tatarstan phát biểu

Cảm ơn sự tiếp đón thân tình chu đáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An,ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Uỷ ban Nhà nước về Du lịch, nước Cộng hoà Tatarstan cũng đã giới thiệu về lợi thế tiềm năng về du lịch, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Tatarstan.

Cộng hoà Tatarstan có thế mạnh về ngành công nghiệp tự động hóa, công nghiệp cơ khí, công nghệ thông tin, dầu khí, nông nghiệp, logistic và kho vận. Và du lịch cũng là ngành quan trọng trong phát triển kinh tế của Cộng hoà Tatarstan. Năm 2024, Cộng hoà Tatarstan thu hút được hơn 4,4 triệu khách du lịch, trong đó 85% khách du lịch đến từ nước Nga, 15% là du khách quốc tế. Hiện nay, Tatarstan đang tập trung đầu tư xây dựng các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Những năm gần đây cũng đã tổ chức các hội nghị, diễn đàn về du lịch, xuất, nhập khẩu.

Bày tỏ ấn tượng về tiềm năng thế mạnh du lịch của Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng, đặc biệt là đường bờ biển dài, ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Uỷ ban Nhà nước về Du lịch, nước Cộng hoà Tatarstan hi vọng sẽ có những dự án hợp tác phát triển du lịch ở Việt Nam. Hiện nay, ở nước Nga, Việt Nam là địa điểm du lịch nổi tiếng của người Nga, mỗi năm có hàng trăm nghìn du khách Nga đến với Việt Nam. Và phía Tatarstan cũng mong muốn có nhiều du khách Việt Nam đến với nước Nga và cộng hòa Tatarstan khi đường bay từ Kazan – Thủ đô của Cộng hòa Tatarstan đến thủ đô Matxcova - Nga chỉ khoảng hơn 1 giờ bay.

Ông Andrey Kovtun – Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Trưởng đại diện văn phòng tập đoàn Novatek tại Việt Nam phát biểu



Phát biểu tại buổi làm việc, ông Andrey Kovtun – Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Trưởng đại diện văn phòng tập đoàn Novatek tại Việt Nam hi vọng có nội dung hợp tác cụ thể giữa Cộng hoà Tatarstan và Nghệ An. Ông Andrey Kovtun cho biết vừa rồi đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2025 cũng là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam và Liên bang Nga. Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết, luôn trân trọng những tình cảm quý báu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân, đất nước Nga.

Ông Sergey Ivanov - Chủ tịch Uỷ ban Nhà nước về Du lịch, nước Cộng hoà Tatarstan và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà lưu niệm cho

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà ông Andrey Kovtun – Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Trưởng đại diện văn phòng tập đoàn Novatek tại Việt Nam



Tỉnh Nghệ An và Cộng hoà Tatarstan đều có tiềm năng phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung rất lớn. Sắp tới sân bay Vinh sẽ được cải tạo và nâng cấp, đây là điều kiện thuận lợi để mở ra cơ hội để du khách của Nga đến với Nghệ An. Từ đó sẽ mở ra mối quan hệ về sản xuất, kinh doanh, những dự án đầu tư khác góp phần xây dựng quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và Liên bang Nga nói chung và giữa tỉnh Nghệ An và Cộng hoà Tatarstan ngày càng tốt đẹp.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm



Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn