23 cụm công nghiệp tại Nghệ An đi vào hoạt động, thu hút 259 dự án đầu tư

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 thu hút hàng chục dự án FDI vào đầu tư.



Trong số này, có 6 CCN được triển khai theo quy định mới với sự tham gia của doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng, bao gồm CCN Hưng Đông (TP. Vinh), CCN Diễn Thắng (huyện Diễn Châu), CCN Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ), CCN Lạc Sơn mở rộng (huyện Đô Lương), CCN Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) và CCN Hưng Yên (huyện Hưng Nguyên). 20 CCN còn lại được thành lập trước đây, do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hiện do Ban Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Nghệ An quản lý, vận hành.

Đến nay, các CCN đã thu hút 259 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất với tổng mức đầu tư lên đến 5.406 tỷ đồng. Nhờ đó, khoảng 25.689 lao động địa phương có việc làm ổn định, đóng góp ngân sách hàng năm khoảng 375 tỷ đồng. Hiện tại, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các CCN đạt mức 75%.

Hiện, tỉnh Nghệ An vẫn đang tích cực thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng để thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, Nghệ An cũng rà soát và đề xuất loại bỏ những CCN không còn phù hợp. Cụ thể, Tổ công tác của UBND tỉnh đang kiến nghị loại bỏ CCN Hưng Đông 2 (TP. Vinh) với diện tích 26,5 ha và CCN Nghi Diên (Nghi Lộc) có diện tích 63,17 ha ra khỏi phương án quy hoạch.

Theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh sẽ có 71 CCN với tổng diện tích quy hoạch 2.293,42 ha.

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phát triển CCN, thay thế các nghị định trước đó, đã có sự điều chỉnh theo hướng khuyến khích xã hội hóa đầu tư hạ tầng, giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước. Theo đó, Nhà nước sẽ tập trung hỗ trợ hạ tầng tại các vùng đặc biệt khó khăn, ưu tiên phát triển nguồn cung điện và xử lý môi trường trong CCN.

Chủ trương này nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo mặt bằng thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào CCN để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa tại địa phương.

Năm 2025, Nghệ An được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) là 10,5%, cao thứ ba vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, nằm trong tốp tăng trưởng cao của cả nước. Nghệ An cũng đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số để đưa quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng.

Liên tục 3 năm liên tiếp (2022-2024), Nghệ An lọt top 10 tỉnh, thành dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Riêng năm 2024, số vốn FDI Nghệ An thu hút được đạt hơn 1,6 tỷ USD. Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp tại Nghệ An tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động với mức thu nhập bình quân 8,1 triệu đồng/người/tháng.

Tác giả: Xuân Lê

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn