Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Theo đó, Quyết định này Quy định về phân cấp thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, gồm: Thẩm quyền quyết định giao tài sản; thẩm quyền quyết định mức khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ áp dụng đối với từng đối tượng khoán; thẩm quyền quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và đối tượng khác; thẩm quyền quyết định việc khoán kinh phí sử dụng các tài sản khác (không phải là ô tô, nhà ở công vụ, máy móc, thiết bị).

Thẩm quyền quyết định khai thác tài sản công; thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công (bao gồm cả tài sản công do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quản lý, sử dụng); thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (bao gồm cả Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).

Thẩm quyền quyết định bán tài sản công là tài sản cố định của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công là tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công là tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản công là tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Quyết định này không điều chỉnh đối với các trường hợp: Thẩm quyền quyết định giao tài sản công bằng hiện vật, khoán kinh phí sử dụng tài sản công, khai thác, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản công do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quản lý, sử dụng. Thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng tài sản công, khai thác, xử lý tài sản công tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thẩm quyền quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Thẩm quyền quyết định khai thác, xử lý tài sản công tại tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thẩm quyền quyết định khai thác tài sản công là nhà ở công vụ, quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm ứng dụng, phòng thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm và các máy móc, thiết bị, tài sản khác phục vụ cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ quan nhà nước. Thẩm quyền quyết định khai thác tài sản công là nhà ở công vụ, bản quyền phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu tại đơn vị sự nghiệp công lập. Thẩm quyền quyết định khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Thẩm quyền quyết định bán tài sản công đối với tài sản có nguyên giá dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản, tài sản có giá trị đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/01 đơn vị tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền thanh lý tài sản công đối với tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản, tài sản có giá trị đánh giá lại dưới 50 triệu đồng/01 đơn vị tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Thẩm quyền quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước đối với phương án điều chuyển tài sản trong trường hợp đặc biệt, phương án xử lý tài sản theo hình thức khác.

Thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và đơn vị sự nghiệp của Đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các quy định riêng của Chính phủ và theo phân cấp thẩm quyền do cơ quan, người có thẩm quyền trong hệ thống cơ quan Đảng ban hành. Đối với các nội dung không quy định cụ thể tại các văn bản nêu trên, việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại cơ quan Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được thực hiện theo các quy định tương ứng như đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Quyết định này.

Thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công không quy định cụ thể tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nguyên tắc phân cấp như sau: Bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc và quy định về phân định thẩm quyền, phân cấp được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; nội dung phân cấp phải thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH14, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đẩy mạnh việc phân cấp thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản công.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp thẩm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp tại Quyết định này.

Quyết định này cũng đã quy định chuyển tiếp: Đối với các nội dung quản lý, sử dụng, xử lý, khai thác tài sản công đã được cấp có thẩm quyền quyết định theo Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền đã ban hành và theo quy định chuyển tiếp của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với các trường hợp đã trình cấp có thẩm quyền quyết định theo Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa được quyết định thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2025. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; kịp thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giải đáp khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn