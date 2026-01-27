Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh họp bàn một số nội dung

Cùng tham dự có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Min Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến cuối tháng 01/2026, tỉnh đã cơ bản hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử (UBBC) cấp tỉnh gồm 36 thành viên và UBBC tại 130/130 xã, phường. Đồng thời, 06 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 Ban bầu cử HĐND cấp tỉnh và 1.039 Ban bầu cử HĐND cấp xã đã được thiết lập xong trước ngày 16/01/2026.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Sỹ Nguyệt báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất danh sách sơ bộ, trong đó: Giới thiệu 38 người để bầu 16 đại biểu Quốc hội; giới thiệu 222 người để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh; giới thiệu 6.329 người để bầu 2.922 đại biểu.

HĐND tỉnh đã ban hành các quy định về mức chi và hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử. Công tác tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt là ứng dụng phần mềm quản lý kết quả bầu cử đã được triển khai đến toàn bộ 130 xã, phường.

13 Đoàn kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử đại theo Kế hoạch số 26/KH-UBBC đã trực tiếp làm việc tại các xã, phường.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phan Sỹ Cường báo cáo công tác triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Công tác thông tin, tuyên truyền được các cấp chính quyền quan tâm đúng mức nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử, đảm bảo mọi người dân đều nắm bắt được thông tin về cuộc bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, chưa xuất hiện các vụ việc phức tạp hay đơn thư liên quan đến bầu cử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBBC tỉnh cũng chỉ ra một số thách thức cần sớm tháo gỡ. Đó là địa bàn một số xã rộng, vùng sâu vùng xa giao thông đi lại khó khăn. Đội ngũ cán bộ phụ trách bầu cử ở cấp cơ sở nhiều người còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Thực tế vẫn còn có sự chênh lệch thông tin giữa dữ liệu của UBND cấp xã và Công an xã gây khó khăn cho việc lập và niêm yết danh sách cử tri.

Một số phần mềm hỗ trợ bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia chưa cập nhật kịp thời các biểu mẫu mới hoặc chưa tích hợp đầy đủ tính năng trích xuất, đồng bộ dữ liệu dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến về phương án giải quyết những khó khăn trong triển khai công tác bầu cử; đồng thời cho ý kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử); việc tổ chức hiệp thương lần 2 và lần 3. Một số ý kiến lưu ý về công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá công tác chỉ đạo bầu cử được thực hiện khẩn trương, bài bản và đúng trách nhiệm. Các cơ quan, đơn vị và địa phương đã bám sát kế hoạch, bước đầu đạt được những kết quả tích cực theo báo cáo đánh giá của Hội đồng Bầu cử Quốc gia qua kiểm tra thực tế tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số hạn chế liên quan đến tiến độ nộp hồ sơ của người ứng cử và việc phân bổ kinh phí cho các địa phương, đơn vị để thực hiện công tác bầu cử.

Nhấn mạnh thời gian diễn ra cuộc bầu cử không còn nhiều, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đặc biệt lưu ý một số nội dung. Đó là khoảng thời gian giữa hiệp thương lần 2 và lần 3 rất ngắn và trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, yêu cầu phải thực hiện bài bản, đúng quy định để làm cơ sở cho các bước tiếp theo. Để tránh trùng vào 09 ngày nghỉ Tết, Ban Chỉ đạo đề xuất đẩy sớm lịch hiệp thương lần 3 vào khoảng từ ngày 19 - 23/02 (tức ngày 22 đến 26 tháng Chạp) nhằm hoàn thành việc chốt danh sách ứng cử viên trước khi nghỉ Tết. Ngay sau hiệp thương lần 2, phải khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Đồng thời, UBBC tỉnh cần tổ chức các đoàn kiểm tra để kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cấp và các cơ quan báo chí tập trung cao độ tuyên truyền thường xuyên và liên tục về cuộc bầu cử; củng cố và phát huy tối đa vai trò của các đài truyền thanh xã/phường để người dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử.

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục nắm chắc tình hình, không được chủ quan để đảm bảo an ninh trận tự; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy giao Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc cấp kinh phí kịp thời cho các xã, phường; các đơn vị đề xuất và sử dụng kinh phí phải hết sức thận trọng, đúng quy định, đúng định mức. Thành viên Ban Chỉ đạo, UBBC tỉnh cần bám sát địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn và đúng tiến độ...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn