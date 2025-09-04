Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam mất liên lạc khi sang Mỹ

Ông Bảo mất liên lạc khi sang Mỹ.

Thông tin ban đầu cho biết ông Bảo đã bay sang Mỹ vào cuối tháng 3 để lo liệu đám tang cho một người thân. Tuy nhiên, nhiều thành viên của VBF và cả Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF), nơi ông Bảo cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch, đều không thể liên hệ được với người đứng đầu.

Việc mất liên lạc với ông Bảo đã kéo dài 4-5 tháng qua, gây ra sự đình trệ trong việc triển khai các kế hoạch đã đề ra. Dù vậy, các giải đấu trong nước vẫn tiếp tục được tổ chức theo lịch dự kiến.

Một thành viên VBF chia sẻ: "Ông Bảo về Mỹ để lo việc gia đình từ cuối tháng 3 và mất liên lạc từ đó đến nay. Chúng tôi không thể gặp hay liên lạc với ông ấy, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục".

Ông Lưu Tú Bảo (trái) trong một sự kiện.

Trong bối cảnh này, vai trò của Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, ông Nguyễn Duy Hùng, trở nên quan trọng hơn. Ông Hùng cho biết đã nhận được cuộc gọi từ ông Bảo vào đầu tháng 8, trong đó ông Bảo nhờ ông Hùng tạm thời điều hành công việc của Liên đoàn.

Trước tình hình này, Cục Thể dục thể thao phải vào cuộc để tìm hướng giải quyết. Một lãnh đạo ngành cho biết Cục đang phối hợp với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao để xác minh thông tin liên quan đến ông Bảo.

Bên cạnh đó, Cục cũng đã chỉ đạo VBF tổ chức họp khẩn cấp để giao phó công việc cho một người phụ trách tạm thời, nhằm đảm bảo các hoạt động của Liên đoàn không bị gián đoạn.

Ông Lưu Tú Bảo đang là Chủ tịch nhiệm kỳ II (2023 - 2028) của VBF, Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022 - 2027), và là Giám đốc Điều hành của Saigon Sports Club. Ông từng được vinh danh với đai danh dự WBA châu Á vào năm 2023.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn