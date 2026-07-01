Chủ tịch Khoáng sản Hưng Thịnh ra tòa trong vụ khai thác lậu quặng titan 1.500 tỷ đồng

Ngày 1/7, ông Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh, bị TAND TP HCM xét xử về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Phan Thị Xuân Thu, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Văn Hưng, cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, bị cáo buộc Nhận hối lộ.

25 người còn lại bị truy tố về một trong các tội: Đưa hối lộ, Buôn lậu, Trốn thuế, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị cáo buộc Trốn thuế.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 8/7.

Ông Phan Thành Muôn tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Hưng Thịnh có nhiều công ty thành viên, trong đó có Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh (HTZT). Năm 2020, HTZT được cấp phép khai thác titan lộ thiên tại mỏ Sao Mai (Bình Thuận, nay thuộc Lâm Đồng), công suất 24.000 tấn mỗi năm, đến hết năm 2024.

Theo cáo trạng, để thu lợi bất chính, ông Muôn chỉ đạo Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ, tổ chức khai thác vượt phạm vi, quá độ sâu và vượt công suất được cấp phép. Sau khi khai thác, quặng được cân, ghi nhận số liệu, báo cáo về bộ phận thương mại tổng hợp và Chủ tịch Muôn.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, từ năm 2021 đến 2024, doanh nghiệp của ông Muôn đã khai thác hơn 612.000 tấn quặng thô, tương đương khoảng 559.000 tấn khoáng vật nặng. Trong đó, phần vượt phép khoảng 450.000 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Để che giấu sai phạm, nhóm bị cáo móc nối với một số cá nhân thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ lập hồ sơ, bản đồ hiện trạng không đúng thực tế, thể hiện việc khai thác đúng giấy phép. Dù biết rõ sai phạm, Trần Văn Thảo (Trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) và Phan Thanh Nghị (Phó đoàn) vẫn ký xác nhận các tài liệu này, giúp doanh nghiệp tiếp tục khai thác và phục vụ việc gia hạn giấy phép.

Sau đó, Phạm Văn Dương đưa cho Nghị 30 triệu đồng, Thảo 20 triệu đồng để "cảm ơn". Theo chỉ đạo của Muôn, nhân viên Công ty Hưng Thịnh tiếp tục đưa cho Nghị 80 triệu đồng; Nghị giữ 30 triệu đồng và đưa lại Thảo 50 triệu đồng.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Ngoài ra, ông Muôn còn bị cáo buộc đưa hối lộ và chi tiền cảm ơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh.

Năm 2022, Tổ giám sát 117 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, do bà Phan Thị Xuân Thu làm tổ trưởng, nhiều lần kiểm tra và xác định mỏ vi phạm nghiêm trọng, thuộc diện phải tước giấy phép.

Tuy nhiên, để được bỏ qua sai phạm, ông Muôn chỉ đạo cấp dưới "xin xỏ" bà Thu. Sau đó, nội dung biên bản được điều chỉnh theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Công ty đã nhiều lần đưa tiền cho các thành viên tổ giám sát, mỗi lần từ 20 đến 200 triệu đồng, tổng hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Muôn trực tiếp đưa bà Thu 500 triệu đồng. Tổng số tiền chi để được bỏ qua sai phạm là 1,6 tỷ đồng.

Ngoài hành vi khai thác trái phép quặng, ông Muôn còn bị cáo buộc trong quá trình tiêu thụ quặng, đã cùng đồng phạm thỏa thuận bán hàng với giá thực tế cao hơn giá ghi trên hợp đồng và hóa đơn. Phần chênh lệch không kê khai, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: vnexpress.net