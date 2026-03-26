Chủ tịch Hà Nội tặng Bằng khen 7 "người hùng" dũng cảm cứu nạn nhân ở vụ cháy nhà tại Lĩnh Nam

Cả 7 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Lĩnh Nam (Hà Nội) đều được giải cứu kịp thời

Trong số này có 05 người dân, gồm:

Anh Nguyễn Lê Tú, quê quán ở xã Văn Giang - tỉnh Hưng Yên, là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai);

Nguyễn Văn Cường, quê quán xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An (tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai);

Nguyễn Tiến Long, hộ khẩu thường trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai;

Nguyễn Văn Đáp, quê quán xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai);

Nguyễn Văn Nghĩa, quê quán xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai);

Cùng đó có hai cán bộ công an, gồm: Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội; Đại úy Nguyễn Văn Huy, Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12 - phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội.

Hình ảnh hai "người hùng" đập mái tôn, mở lối thoát cứu các nạn nhân vụ cháy

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã có Tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Dung, quê quán: xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15 phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại số nhà 03, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trường hợp đề nghị khen thưởng này đã được UBND TP Hà Nội xét duyệt, thẩm định, có ý kiến của các cơ quan liên quan, đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.

Trước đó, chiều 24-3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà cao 6 tầng, 1 tum. Giữa lúc khói lửa bốc lên dữ dội, nhiều người dân đã nhanh chóng tập trung, phối hợp để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, giúp cả 7 nạn nhân may mắn thoát ra ngoài.

Đặc biệt, sau vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai "người hùng" đứng trên mái nhà đang cháy, dùng búa phá mái tôn để tạo lối thoát, kịp thời đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Hai người này gồm Nguyễn Tiến Long (43 tuổi, con rể chủ nhà) và anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình) – là thợ nhôm sắt sống cùng khu vực.

Tác giả: Tiến Hưng

Nguồn tin: anninhthudo.vn