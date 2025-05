Chủ tịch Công ty Thuận An hưởng lợi bất hợp pháp gần 100 tỷ đồng như thế nào?

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) và 29 bị can khác trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Duy Hưng đã thông đồng, móc ngoặc, thỏa thuận chi tiền “cơ chế” với Nguyễn Quang Huy (Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam). Từ đó, Hưng phân công cấp dưới là lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng với cán bộ Ban Quản lý dự án 4 thực hiện chuỗi hành vi sai phạm.

Bị can Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An).

Cụ thể, Hưng và đồng phạm đã thông đồng, phối hợp tham gia từ giai đoạn khảo sát, xây dựng bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công, dự toán của dự án; tiết lộ, cung cấp thông tin, phối hợp tham gia nghiên cứu thiết kế, lập dự toán và viết hồ sơ mời thầu phù hợp với năng lực của các thành viên trong liên danh.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và Ban Quản lý dự án 4 còn thông đồng, tiết lộ, cung cấp, trao đổi thông tin về thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, sau đó điều chỉnh, mở rộng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Trong quá trình báo cáo, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, phê duyệt hồ sơ mời thầu, đấu thầu, trúng thầu, thi công dự án, Hưng đã nhiều lần trực tiếp đưa cho Huy hơn 9,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hưng còn chỉ đạo cấp dưới đưa cho Vũ Hải Tùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục quản lý xây dựng đường bộ, Cục đường bộ Việt Nam) hơn 4,6 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng các Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, hưởng lợi 2 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn xác định, Hưng còn có hành vi sai phạm tại gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt, gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng; sai phạm tại gói thầu số 26 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ gây thiệt hại hơn 9,8 tỷ đồng và sai phạm tại gói thầu số 2, Dự án cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ, gây thiệt hại hơn 9,2 tỷ đồng.

Nguyễn Duy Hưng được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án xây dựng, bị can hưởng lợi bất hợp pháp hơn 98 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân