Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát

Bị cáo Thắng tại tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thủ đoạn thâu tóm mỏ cát

Chiều tối 29-9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án bị cáo Phạm Chiến Thắng (51 tuổi, trú Hải Phòng, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam) 8 năm tù, Trần Ngọc Anh (58 tuổi, trú Hà Nội) 6 năm tù, Phạm Văn Việt (40 tuổi, trú Hà Nội) 7 năm tù, Nguyễn Phi Hùng (38 tuổi, trú Đà Nẵng) 5 năm tù, cùng về tội cố ý gây thương tích; bị cáo Anh còn lãnh 12 năm tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, năm 2020 Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam chuyên khai thác cát tại xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc cũ), do ông Thắng làm Chủ tịch hội đồng thành viên (nắm giữ 30% phần vốn góp).

Lúc này thị trường cát ảm đạm, giá xuống thấp và cạnh tranh với nhiều mỏ cát khác nên tình hình công ty kinh doanh gặp khó khăn.

Bấy giờ về mặt pháp lý thì ông Thắng vẫn là thành viên góp vốn chính thức sở hữu 30% phần vốn. Thực tế ông này đã chuyển nhượng phần vốn cho người khác, chỉ còn 7%.

Tháng 4-2021, Công ty Pha Lê Quảng Nam tổ chức họp, bầu ông Nguyễn Đạt Hận làm Chủ tịch hội đồng thành viên thay ông Thắng.

Để thâu tóm quyền điều hành công ty, chiếm độc quyền khai thác mỏ cát, đầu năm 2022 ông Thắng đã đưa Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền, Trần Ngọc Anh và Nguyễn Phi Hùng (là những đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, sẵn sàng hành xử theo kiểu xã hội đen) vào làm việc tại mỏ cát Pha Lê.

Trong quá trình làm việc, những người này khai thác không tuân thủ quy định, tự ý tăng các thiết bị khai thác, không nộp quỹ về cho công ty, thường xuyên có những hành động ngang ngược đe dọa, uy hiếp các tổ đội khai thác khác và các thành viên góp vốn.

Cuối năm 2022, thấy tình hình phức tạp nên công ty có chủ trương đóng mỏ và ông Hận đã chỉ đạo đưa xe múc chặn cổng công ty không cho khai thác.

Bản thân ông Hận sợ nhóm người của ông Thắng hành xử theo kiểu xã hội đen, nên chủ động ở nhà không đến công ty làm việc.

Lê Bá Vũ gọi điện, nhưng ông Hận không bắt máy nên đã nhắn tin đe dọa. Thậm chí Trần Ngọc Anh còn đến nhà ông Hận hù dọa…

Tháng 7-2023, Công ty Pha Lê Quảng Nam tổ chức họp hội đồng thành viên. Ông Thắng lấy lý do bận không đi họp và nhắn vào group công ty là cử Nguyễn Phi Hùng đi. Tuy nhiên cuộc họp không diễn ra vì lý do ủy quyền của ông Thắng không đúng quy định.

"Giang hồ Hải Phòng đưa các thế lực vào mỏ"

Để ra tay với ông Hận, Lê Bá Vũ đã đặt vé cho Nguyễn La Duy từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Ngày 7-7-2023, Duy đến quán cà phê trên đường Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng) để theo dõi ông Hận.

Khoảng 8h20 cùng ngày, ông Hận mở cửa ô tô và đi bộ về nhà thì Duy bám theo. Duy rút dao chém nhiều nhát vào nạn nhân, rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Sau khi ông Hận bị chém, ông Đàm Quang Phục - thành viên của công ty - nhắn tin vào group Zalo công ty: "Hận bị chém, tình hình nội bộ công ty 2 tháng vừa qua rất rối ren, giang hồ Hải Phòng đưa các thế lực vào mỏ, muốn chiếm đoạt mỏ…".

Nhận tin nhắn, ông Thắng nhắn lại group: "…còn như anh nói bọn Hải Phòng mà côn đồ như thế rồi cũng đến lượt anh thôi". Tiếp đó, Vũ (tên Zalo Vũ Hải Phòng) cũng nhắn tin vào group: "Nhóm của ông Phục muốn gì".

Ông Hận đã xin từ chức. Sau đó công ty tổ chức họp, bầu ông Thắng làm chủ tịch...

Tự tổ chức... đấu thầu Tháng 11-2023, để cụ thể hóa ý đồ chiếm đoạt mỏ cát, nhóm của ông Thắng đã đưa ra chủ trương đấu thầu để giao quyền khai thác mỏ cát cho cá nhân trái quy định. Ban đầu, ông Nguyễn Phụng, thành viên của công ty, là người trúng thầu. Tuy nhiên nhóm của ông Thắng không đồng ý và bí mật cử Trần Ngọc Anh nhiều lần đến nhà ông Phụng đe dọa, buộc bỏ thầu. Tiếp đó, nhóm của Thắng tổ chức đấu thầu lại. Trong đó Vũ phân công Trần Ngọc Anh đứng ra đấu thầu, còn Bùi Thu Huyền chuyển 500 triệu đồng cho Thắng để đưa cho Trần Ngọc Anh thay mặt nhóm đặt cọc dự thầu. Nhóm của Thắng đã tổ chức việc đấu thầu trên group Zalo của công ty và Trần Ngọc Anh là người duy nhất đấu, trúng thầu. Sau khi trúng thầu, ông Thắng thỏa thuận với Trần Ngọc Anh để ủy quyền khai thác mỏ lại cho mình… Trong vụ án này, Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền, Nguyễn La Duy đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn