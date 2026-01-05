Nghi án anh rể giết em vợ rồi bỏ trốn trong đêm

Người dân tìm, vớt thi thể nạn nhân bị sát hại, dìm dưới ao nước - Ảnh chụp màn hình

Sáng 5-1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ nghi án anh rể giết em vợ xảy ra tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 khuya 4-1, Công an xã Ea Na tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người tại buôn Mbớt. Nạn nhân là ông Y Biung Niê (40 tuổi, trú buôn Mbớt).

Người bị nghi liên quan đến vụ việc là ông Y Liat Ênuôl (40 tuổi), anh rể của nạn nhân, cùng trú buôn Mbớt.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định người này đã dùng đá đập vào vùng đầu nạn nhân rồi dìm xuống ao nước, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, người bị nghi liên quan rời khỏi hiện trường và hiện đang bỏ trốn. Công an xã Ea Na đã báo cáo vụ việc, đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tổ chức truy tìm, điều tra.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết vụ việc đang được điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin cụ thể. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa hai bên.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ