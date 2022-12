Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện lĩnh án tù chung thân

Sau hơn 20 ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 29/12, TAND TPHCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị phạt mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 30 năm tù (tù có thời hạn không quá 30 năm).

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh bị tuyên phạt mức án 17 năm tù và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị tuyên phạt mức án 27 năm tù; Những đồng phạm còn lại trong vụ án bị phạt mức án 3 năm tù treo đến 19 năm tù.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bị hại số tiền 2.445 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo Mai còn bị cáo buộc có trách nhiệm nộp lại số tiền 13 tỷ đồng (tội Rửa tiền).

Bên cạnh đó, HĐXX kiến nghị Công an Đồng Nai, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng có liên quan trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện lĩnh mức án tù chung thân (Ảnh: X.D).

Đây là vụ án phức tạp, số lượng người tham gia tố tụng đông "kỷ lục" nên HĐXX cần gần 8 tiếng để công bố toàn bản án.

Theo đó, HĐXX xác định trong quá trình tố tụng có nhiều bị hại thay đổi chỗ ở, không có thông tin, tới thời điểm tuyên án, tòa nhận được đơn của hơn 3.900 bị hại. Tuy nhiên theo hồ sơ, tòa xác định trong vụ án có hơn 4.500 bị hại.

Bản thân bị cáo Luyện từng là nhân viên môi giới bất động sản. Tháng 5/2016, Luyện thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Hơn một năm sau, công ty thay đổi vốn điều lệ lên mức 1.600 tỷ đồng.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT và lợi thế hiểu biết pháp luật, Luyện tìm cách lách luật, tạo dựng lên hệ thống kinh doanh các dự án bất động sản "ma".

Luyện thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên, trong đó sử dụng 12 công ty với tư cách là chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận; tự phân lô, tách thửa trái pháp luật; quảng cáo gian dối để bán cho hàng nghìn người.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D).

Bằng các thủ đoạn này, Chủ tịch Công ty Alibaba và đồng phạm là nhân viên dưới quyền đã chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí